México aplasta 5-1 a Serbia

Luis Chávez, de la selección mexicana, festeja con sus compañeros tras anotar ante Serbia en un partido amistoso realizado el jueves 4 de junio de 2026 en Toluca (AP Foto/Moisés Castillo)

Luis Chávez, de la selección mexicana, festeja con sus compañeros tras anotar ante Serbia en un partido amistoso realizado el jueves 4 de junio de 2026 en Toluca (AP Foto/Moisés Castillo)

TOLUCA, México (AP) — México se recuperó de un déficit temprano para aplastar el jueves 5-1 a Serbia, con lo cual culminó de buena manera sus preparativos para el partido inaugural de la Copa del Mundo de la que es coanfitrión y que inicia exactamente dentro de una semana..

Petar Stanic dio la ventaja a los serbios a los 19 minutos, pero Johan Vázquez igualó a los 34. Stefan Bukinac dio la ventaja al Tri con un autogol a los 45 y Raúl Jiménez añadió un tanto a los 57.

Otro gol en propia puerta, por parte de Adem Advic a los 72, amplió la ventaja de los locales en la ciudad central de Toluca, y Luis Chávez selló la victoria a los 90.

Jiménez, quien recientemente terminó su contrato con el Fulham, ahora tiene 45 tantos y está a solo uno de empatar a Jared Borgetti en el segundo lugar de la lista de máximos goleadores de México y a siete de igualar al líder Javier Hernández.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre abre la Copa Mundial el 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Azteca. El 18, se enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara y regresará a la capital el 24 para jugar contra Chequia.

México llegará al partido inaugural con una racha de tres victorias consecutivas y también está invicto en sus últimos ocho juegos. No ha perdido desde noviembre, cuando Paraguay se impuso en un amistoso.

Serbia, que fue eliminada del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá tras terminar tercera en el Grupo K de la eliminatoria de la UEFA, sufrió otra derrota ante una nación clasificada después de que Cabo Verde la goleó 3-0 el domingo.