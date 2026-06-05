Zverev vence a Mensik en semis de Roland Garros

Alexander Zverev durante su semifinal contra Jakub Mensik en Roland Garros, el viernes 5 de junio de 2026, en París. (AP Foto/Christophe Ena)

Alexander Zverev durante su semifinal contra Jakub Mensik en Roland Garros, el viernes 5 de junio de 2026, en París. (AP Foto/Christophe Ena)

PARÍS (AP) — Jannik Sinner se despidió prematuramente. Carlos Alcaraz no se presentó por lesión.

La presión ha recaído sobre Alexander Zverev para que por fin conquiste un esquivo título de Grand Slam y ahora el alemán, segundo cabeza de serie, está a solo una victoria de levantar el trofeo de Roland Garros.

Zverev alcanzó la cuarta final de un grande en su carrera tras vencer 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 a Jakub Mensik, un checo de 20 años, en las semifinales el viernes.

En la final del domingo, Zverev se enfrentará a Flavio Cobolli, el 14to del ranking, o Matteo Arnaldi, el 104, que más tarde disputaban una semifinal netamente italiana.

Zverev ha sido un claro favorito al título desde que el número uno Sinner pasó apuros en la ola de calor de la primera semana y desperdició una ventaja de dos sets y de 5-1 ante Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda.

Alcaraz, campeón vigente por partida doble del Slam en arcilla, se retiró antes del torneo por una lesión en la muñeca derecha.

Mensik, 27º del ranking, que disputaba su primera semifinal de Grand Slam, tuvo dificultades con cinco dobles faltas.

Será la segunda final de Zverev en París, después de haber desperdiciado una ventaja de dos sets a uno contra Alcaraz en el partido por el título de 2024.

Zverev tuvo una ventaja aún mayor —dos sets a cero— en la final del Abierto de Estados Unidos de 2020 y también la perdió, ante Dominic Thiem. Además, Sinner lo derrotó en sets corridos en la final del Abierto de Australia de 2025.

Viento y golpes fallidos

Pese a las condiciones nubladas y ventosas al inicio, el techo estaba abierto en la pista Philippe-Chatrier y ambos jugadores tuvieron problemas con golpes fallidos en los primeros compases.

Mensik recurrió a menudo a la táctica de saque y volea, mientras que Zverev se mostró más sólido desde el fondo de la pista de arcilla roja.

Mensik cometió dos dobles faltas hacia el final del primer set, lo que derivó en el primer quiebre.

Zverev volvió a quebrar al inicio del segundo set tras llegar a una dejada de Mensik y luego se puso 5-2 cuando Mensik cometió otra doble falta.

Mensik pidió una pausa médica

Al inicio del tercer set, un fisioterapeuta atendió a Mensik por el cuello y luego el jugador abandonó la pista para una pausa médica.

Cuando se reanudó el juego, Zverev sacó a Mensik de la pista con golpes bien angulados y el checo, desesperado, lanzó la raqueta hacia una pelota que sabía que no podía alcanzar.

Se escucharon más gritos de “Sascha” —el apodo de Zverev—, pero el público intentó ayudar a Mensik a volver al partido con cánticos de “Vamos Mensik”.

Cuando Mensik ejecutó dos dejadas muy bien logradas para finalmente quebrar el saque de Zverev y tomar ventaja de 4-2 en el tercer set, apretó el puño mientras el público cobraba vida.

Pero cuando Mensik se lanzó a la red tras un saque cortado al cuadro de iguales a mitad del cuarto set y Zverev embocó devolución cruzada con efecto de globo que cayó sobre la red fuera de su alcance, Mensik solo sonrió, quizás al darse cuenta en ese momento de que Zverev simplemente era demasiado superior.

Acusaciones de abuso

Momentos después de la última final de Grand Slam de Zverev en Australia en 2025, una persona en el estadio gritó los nombres de dos de sus exparejas, que lo acusaron de abuso físico.

Un caso fue resuelto tras un acuerdo entre fiscales alemanes, abogados de Zverev y su expareja. La ATP investigó otro caso y concluyó que no había pruebas suficientes.