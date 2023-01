Hasta 2025, renovación de placas: OFE

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante la llegada de placas vehiculares con la nueva imagen institucional, así como el pago de refrendo o holograma y tarjeta de circulación, han surgido algunas dudas entre la ciudadanía de si también se deben renovar las láminas.

Ante esta situación, el jefe de la Oficina Fiscal del Estado, Roque Hernández Reyes, explicó que para quienes pagaron placas en el año 2022, este año 2023 solo tienen que pagar holograma y tarjeta de circulación. Mismos que tienen un descuento del 30% para contribuyentes cumplidos.

“La renovación de placas es cada tres años. El año pasado se reemplazaron placas y pagarán nuevamente placas hasta el 2025. Es cada tres años la renovación de placas. Cambiaron en el 2022, en el 2023 es solo el refrendo, al igual que en el 2024 ya para el 2025 es refrendo y placas”, explicó el jefe de la Oficina Fiscal.

Para este trámite se atiende a la ciudadanía de manera normal y expedita. Pero para evitar aún más filas, el propio titular de la Oficina Fiscal recomendó que si planean acudir para realizar este trámite, lo hagan de manera anticipada en la comodidad de su hogar el pago por internet, para que de igual manera al llegar solo presenten el comprobante y les sea entregado el holograma y tarjeta de circulación.

“El que los invitemos a utilizar la plataforma por internet, no quiere decir que no se les atienda personalmente. Sabemos que algunas personas, principalmente las mayores, no se entienden muy bien con la tecnología, entonces igual pueden acudir y realizar su pago en ventanilla. Es preciso e indispensable que para aplicar los descuentos cuenten con licencia de conducir al corriente y vigente”, concluyó.

La página donde se efectúan dichos trámites es: finanzas.tamaulipas.gob.mx

Llega remesa de 2, 500 placas con nueva imagen institucional

Por otra parte, Hernández Reyes informó que llegó una remesa de 2,500 placas. De las cuales, hasta el momento, se han entregado poco más de 250 láminas.

Indicó que el proceso de emplacado para los que nacionalizaron su vehículo a través del REPUVE, continúa.

“Estas placas se están entregando principalmente a quienes regularizaron su vehículo con REPUVE, para los vehículos mexicanos que venden las agencias automotrices y también aquellas personas que no tuvieron oportunidad de renovar sus placas de dos años anteriores”, agregó el jefe de la Oficina Fiscal.