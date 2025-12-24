Hallan a persona sin vida en la colonia Infonavit-Benito Juárez

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre se quitó la vida en su domicilio en la colonia Infonavit Benito Juárez, en esta frontera, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

El reporte fue atendido por agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quienes acudieron a un domicilio ubicado en la calle Ayutla número 291, tras recibir el aviso de una persona sin signos vitales.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Jesús Manuel “S”, de 56 años de edad, quien fue localizado en el patio trasero de la vivienda.

De acuerdo con la información oficial, el hombre se quitó la vida, por lo que se procedió a acordonar el área para preservar la escena.

Elementos de la Guardia Estatal y de la Policía Investigadora aseguraron el sitio e iniciaron las diligencias correspondientes conforme a los protocolos legales.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria local, donde se le practicará la autopsia de ley.

Las autoridades recordaron que en Nuevo Laredo las personas que atraviesan por una crisis emocional o requieren apoyo pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial a la Línea de la Vida 800 911 2000, disponible las 24 horas, así como acudir al DIF Nuevo Laredo, a Protección Civil o solicitar ayuda inmediata a través del 911 en caso de emergencia.