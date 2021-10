Hace Checo mejor tiempo que Max en P2 de Turquía

ESTAMBUL, TUR .-En su segundo acercamiento con la pista del Gran Premio de Turquía, el mexicano Sergio Pérez se ubicó en la cuarta posición.

Para su primera tanda con neumáticos medios, el tapatío comandó el pelotón con 1’24″985 y se puso líder momentáneo, por apenas unas milésimas de segundo sobre los dos Mercedes.

Sin embargo, Charles Leclerc de Ferrari y Lewis Hamilton con el W12 se metieron a la pelea por la primera posición, bajando a Checo al tercer sitio.

Con el neumático duro los tiempos mejoraron. El primero en hacerlo fue Leclerc, que dejó 1’23″970, pero inmediatamente el siete veces campeón de la Fórmula haría volar su monoplaza en el trazado de Estambul deteniendo el crono en 1’23″804 y arrebatándole la primera plaza.

Pérez quedó detrás de Valtteri Bottas, que fue tercero, pero delante de su compañero y contendiente al título de este año, Max Verstappen. El neerlandés no logró estabilizar su RB16B, perdiendo el control en algunas de las curvas.

Mañana, se espera que la lluvia arribe a Turquía obligando a los equipos a modificará configuración de los bólidos de cara la calificación.

