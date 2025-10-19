Habrá brigada de registro de nacimiento extemporáneo

Será el 21 y 22 de octubre en la explanada del Palacio Federal

Nuevo Laredo, Tam.– La Oficial Primera del Registro Civil, Erika de León Rivera, invita a la ciudadanía a participar en la brigada de registros de nacimientos extemporáneos, que se llevará a cabo los próximos 21 y 22 de octubre en la explanada del Palacio Federal, frente a la Oficialía Primera del Registro Civil, de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

“Quiero hacerles la invitación para que todos aquellos ciudadanos que no cuenten con un registro de nacimiento, acudan los días 21 y 22 de este mes, ya que se estará llevando a cabo una brigada de registros extemporáneos de nacimiento”, expresó la funcionaria.

Durante la jornada, se estarán recibiendo documentos que ayuden a acreditar la identidad de las personas interesadas, pudiendo ser alguna fe de bautismo, cartilla de vacunación, certificado de escuela, acta de nacimiento de sus padres, acta de nacimiento de sus hijos, entre otros.

“Si alguna de las personas que cuente con un acta de nacimiento y que no se encuentra su registro en ningún registro civil, puede ser que su acta sea falsa, entonces tendrían que tramitar un registro extemporáneo de nacimiento” agregó.

Para concluir reiteró la invitación para los ciudadanos en general, así como para quien no posea ningún documento, a acudir a la brigada, donde se les orientará y brindará apoyo.

Para este tipo de trámites también se pedirá la comparecencia de dos testigos, de preferencia que sean familiares, con identificación.