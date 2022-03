Greta Thunberg busca impulsar el cambio con nuevo libro

LONDRES.— La activista climática Greta Thunberg compiló un manual para abordar las crisis ambientales interconectadas del mundo, con contribuciones de destacados científicos y escritores.

Penguin Random House anunció el jueves que ‘The Climate Book’ se publicará en Gran Bretaña en octubre.

Contiene contribuciones de más de 100 académicos, pensadores y activistas, incluidos los novelistas Margaret Atwood y Amitav Ghosh, el científico climático Saleemul Huq y el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El libro tiene como objetivo ayudar a los lectores a conectar los puntos entre las amenazas al clima, el medio ambiente, la sostenibilidad y las poblaciones indígenas, entre otros, y pretende ser una guía para la comprensión y el activismo.

Colaboradores como la ecologista keniana Wanjira Mathai, la activista indígena brasileña Sonia Guajajara, el economista francés Thomas Piketty y la periodista canadiense Naomi Klein ofrecen ‘historias convincentes de cambio, acción y resiliencia’, dijo la editorial, junto con las propias historias de Thunberg sobre ‘aprendizaje, manifestación y descubrimiento del greenwashing en todo el mundo’.

‘Mi esperanza es que este libro sea una especie de fuente de referencia para comprender estas crisis diferentes y estrechamente interconectadas’, dijo Thunberg en un comunicado.

Chloe Currens, editora de Penguin Press, dijo que era ‘un libro único, vivo con un propósito moral, que tiene como objetivo cambiar la conversación sobre el clima para siempre’.

Thunberg comenzó a faltar a clases una vez a la semana para protestar contra el cambio climático en 2018, cuando tenía 15 años, lo que provocó una serie de huelgas escolares que se convirtieron en un movimiento juvenil mundial.

Ahora con 19 años, la activista sueca ha publicado un libro de memorias, ‘Our House Is On Fire’ (‘Nuestra casa está ardiendo’), y la colección de discursos ‘No One Is Too Small to Make a Difference’ (‘¡No eres demasiado pequeño para hacer cosas grandes!’).

‘The Climate Book’ será publicado por Allen Lane el 27 de octubre en el Reino Unido y llegará a Estados Unidos a principios de 2023 bajo Penguin Press, así como a otros países.