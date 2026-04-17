Renunciará director interino del ICE en medio de agenda migratoria de Trump

Todd Lyons dejará el cargo a finales de mayo sin que se hayan detallado las razones de su salida

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés), durante una entrevista para televisión en la Casa Blanca, el 3 de noviembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta, Archivo)

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés), durante una entrevista para televisión en la Casa Blanca, el 3 de noviembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta, Archivo)

WASHINGTON.- El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés), Todd Lyons, una figura clave en la implementación de la agenda de deportaciones a gran escala del presidente Donald Trump, renunciará a su cargo a finales de mayo, anunciaron funcionarios federales el jueves.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se refirió a Lyons como un gran líder del ICE.

“Le deseamos suerte en su próxima oportunidad en el sector privado”, señaló Mullin en un comunicado.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, calificó a Lyons en una publicación en la red social X como “un patriota estadounidense que hizo más seguro a nuestro país”.

De momento se desconoce el motivo de la renuncia de Lyons.