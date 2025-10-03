Gran actuación de El Mala da victoria a Colonia en Hoffenheim

Para Hoffenheim, fue la quinta derrota consecutiva en casa en la liga

Said El Mala, de Colonia, celebra después de marcar en el partido de fútbol de la Bundesliga entre Hoffenheim y Colonia, en el PreZero Arena de Sinsheim, Alemania, el viernes 3 de octubre de 2025. (Uwe Anspach/dpa vía AP)

HOFFENHEIM, Alemania (AP) — Un gol espectacular en solitario de Saïd El Mala le dio a Colonia una victoria por 1-0 en Hoffenheim y lo elevó al cuarto lugar en la Bundesliga el viernes.

El equipo de Lukas Kwasniok comenzó la temporada con dos victorias, pero no había ganado en tres partidos hasta que El Mala en el ataque y Marvin Schwäbe en la portería ayudaron a conseguir los tres puntos en el PreZero Arena.

Con 16 minutos transcurridos, El Mala recogió el balón justo dentro del campo de Hoffenheim y avanzó, superando a tres defensores antes de disparar un brillante esfuerzo en solitario.

Kwasniok recordó al extremo de 19 años después de que se perdiera la derrota de la semana pasada en casa contra Stuttgart.

Schwäbe estuvo en excelente forma en el otro extremo mientras Colonia alcanzó diez puntos en seis partidos.

Para Hoffenheim, fue la quinta derrota consecutiva en casa en la liga. Tiene siete puntos en seis partidos.