Bournemouth remonta y vence a Fulham 3-1

Ryan Sessegnon, de Fullham, celebra después de marcar el primer gol de su equipo durante el partido de la Liga Premier entre Bournemouth y Fulham en ek estadio Vitality, en Bournemouth, Inglaterra el viernes 3 de octubre de 2025. (Adam Davy/PA via AP)

Ryan Sessegnon, de Fullham, celebra después de marcar el primer gol de su equipo durante el partido de la Liga Premier entre Bournemouth y Fulham en ek estadio Vitality, en Bournemouth, Inglaterra el viernes 3 de octubre de 2025. (Adam Davy/PA via AP)

BOURNEMOUTH, Inglaterra (AP) — Bournemouth remontó de un 1-0 en contra y anotó tres goles tardíos para derrotar 3-1 a Fulham en un emocionante y ventoso encuentro de la Liga Premier inglesa el viernes.

Antoine Semenyo anotó dos veces y fue sobresaliente para el equipo local, que se colocó en el segundo lugar de la tabla y extendió su racha invicta a seis partidos desde que perdió contra el campeón Liverpool en el fin de semana inaugural.

Hubo poca acción en las áreas de gol en la primera mitad, ya que ambos equipos lucharon por imponerse en las condiciones de lluvia y viento que azotaron la costa sur de Inglaterra.

Pero el partido cobró vida en el último cuarto de hora, con Ryan Sessegnon dando la ventaja a Fulham después de 70 minutos cuando entró al área para empujar un pase preciso de Samuel Chukwueze.

Sin embargo, el equipo local volvió al juego ocho minutos después cuando un ágil Semenyo anotó desde el ángulo más cerrado, pasando el balón entre las piernas del portero Bernd Leno.

Luego, el suplente Justin Kluivert dio la ventaja a Bournemouth cuando remató con un disparo de larga distancia a seis minutos del final.

Semenyo añadió un tercero en el sexto minuto del tiempo de descuento cuando culminó un contraataque enterrando fríamente un pase de Ben Gannon-Doak. Los goles llevaron el total de Semenyo en la liga a seis en siete partidos.

Fue un caso frustrante de déjà vu para Fulham, que ha perdido cinco de los últimos ocho partidos en los que anotó primero.

Los Cottagers han dejado escapar más puntos desde posiciones ganadoras que cualquier otro club, excepto Brentford, desde el inicio de la temporada pasada. Se sitúan en el puesto 11.