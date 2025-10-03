París vence a Lorient en duelo de recién ascendidos en la Ligue 1

PARÍS (AP) — Ilan Kebbal continuó su impresionante inicio en la Ligue 1 con su cuarto gol en siete partidos, llevando al Paris FC a una victoria por 2-0 sobre el visitante Lorient el viernes.

Kebbal encontró espacio dentro de un abarrotada área de penal para anotar el primer gol a los 24 minutos, colocándose en la cima de la tabla de goleadores de la Ligue 1. El centrocampista también cuenta con dos asistencias.

Moses Simon causó todo tipo de problemas a Lorient por la banda izquierda y fue su habilidad la que llevó al segundo gol de Paris cinco minutos después; Jean-Philippe Krasso convirtió de manera excelente su centro raso para compensar un esfuerzo anterior que fue anulado por fuera de juego.

El resultado elevó a Paris al octavo lugar con diez puntos en siete partidos.

Lorient tiene siete unidades y estaba en la posición 13.