Golea Manchester United al Sabah en regreso a Champions

El jugador del Manchester United Matheus Cunha celebra tras anotar el primer gol durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de fútbol entre el Manchester United y el Sabah FK en Mánchester, Inglaterra, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dave Thompson)

El jugador del Manchester United Matheus Cunha celebra tras anotar el primer gol durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de fútbol entre el Manchester United y el Sabah FK en Mánchester, Inglaterra, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dave Thompson)

MANCHESTER, Inglaterra.- Matheus Cunha anotó el primer gol del Manchester United en la Liga de Campeones en casi tres años, mientras la principal competición de clubes del fútbol europeo regresaba a Old Trafford el jueves.

El internacional brasileño Cunha remató a la red desde corta distancia en el minuto 27 contra el Sabah de Azerbaiyán, mientras el United se desató con una ráfaga goleadora en la primera mitad y terminó ganando 4-0.

El United regresa a la Liga de Campeones por primera vez desde 2023, cuando fue eliminado en la fase de grupos bajo el entonces entrenador Erik ten Hag.

Aseguró la clasificación a la competición de este año tras terminar tercero en la Liga Premier la temporada pasada, después de un resurgimiento bajo el técnico Michael Carrick que le valió el puesto de manera permanente.

Esta es la primera vez que Carrick dirige en la Liga de Campeones y su equipo arrancó de forma explosiva pese a su poco convincente rendimiento en el ámbito doméstico hasta ahora en esta campaña.

Cunha marcó su primer gol de la temporada, y Bruno Fernandes y Benjamin Sesko le dieron al United una ventaja de 3-0 al descanso.

Lisandro Martínez añadió el cuarto del United con un gol en la segunda mitad.

Old Trafford es famoso por sus noches europeas y el United, tres veces campeón, es uno de los clubes con más historia del mundo. Pero no levanta el trofeo desde 2008.

Y desde la retirada del ícono del club Alex Ferguson en 2013, ha fracasado repetidamente incluso en clasificarse para la Liga de Campeones y fue eliminado en la fase de grupos en dos de sus últimas tres campañas.

El aura del United en Europa ha disminuido de forma significativa durante la última década, después de haber peleado de manera constante por el trofeo bajo Ferguson. Por eso la afición local disfrutó su regreso a la competición, celebrando cada gol con euforia, incluso ante una oposición tan limitada como el debutante en la Liga de Campeones Sabah.

Tal fue el dominio del United que Carrick pudo retirar a varios jugadores clave, incluidos Youri Tielemans, Sesko y Bryan Mbeumo, probablemente con la vista puesta en el duelo del domingo en la Premier League contra el Manchester City.

Le esperan desafíos mayores al United en Europa esta temporada —en particular el Atlético de Madrid el próximo mes y el gigante alemán Bayern Múnich en enero.

Y aunque este era el tipo de partido que los grandes equipos del United habrían ganado con facilidad en el pasado, su historial reciente en la competición hacía que una actuación y una victoria tan seguras fueran mucho menos ciertas.