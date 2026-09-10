Destaca Carmen Lilia Canturosas resultados de Claudia Sheinbaum en Tamaulipas

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas destacó que la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Tamaulipas representa también una oportunidad para refrendar la disposición del Gobierno Municipal de continuar sumando esfuerzos al proyecto de transformación. [Agencias]

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas destacó que la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Tamaulipas representa también una oportunidad para refrendar la disposición del Gobierno Municipal de continuar sumando esfuerzos al proyecto de transformación. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Los resultados presentados por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirman que Tamaulipas y Nuevo Laredo ocupa un lugar estratégico en la transformación nacional, con una política que se traduce en obras y programas de alto impacto para las familias, desde la construcción de vivienda y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, hasta la modernización de las aduanas y el impulso al desarrollo económico.

Para la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, estos resultados tienen un significado especial para la entidad y particularmente para esta frontera, donde el respaldo del Gobierno de México ya se refleja en proyectos que están cambiando su presente y ampliando sus oportunidades de futuro.

La presidenta municipal reconoció el liderazgo de Claudia Sheinbaum y su visión para impulsar una nueva etapa de desarrollo en Tamaulipas, al tiempo que destacó la capacidad de gestión y la coordinación permanente del Gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha sido un aliado fundamental para hacer posible que los proyectos federales lleguen a los municipios y se traduzcan en bienestar para las familias.

“Agradezco profundamente a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su visión estratégica hacia nuestra frontera y por comprender la importancia de Nuevo Laredo para el desarrollo nacional. Hoy podemos ver que esa visión se traduce en proyectos y acciones que transforman la vida de las familias”, afirmó.

Subrayó que durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Nuevo Laredo ha sido considerado dentro de proyectos estratégicos de alcance nacional, entre ellos la construcción de más de 6 mil viviendas en dos desarrollos habitacionales como parte del programa Vivienda para el Bienestar, así como la sustitución del Hospital General por una nueva unidad del IMSS-Bienestar, proyecto anunciado durante la reciente visita de la Presidenta a Tamaulipas.

La Presidenta de México también impulsa proyectos de infraestructura que colocan a Nuevo Laredo en el centro de la nueva dinámica económica y logística del país, como el Tren del Golfo de México, que conectará a esta frontera con la Ciudad de México y que representa una nueva etapa para la movilidad y conectividad de la región.

A ello se suma la consolidación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo y la modernización del Puente del Comercio Mundial, infraestructura estratégica para fortalecer el comercio internacional y mantener a esta frontera como pieza fundamental de la relación económica entre México y Estados Unidos.

También destacó que debido al gran dinamismo comercial por el que atraviesa la ciudad, se iniciará la construcción de un nuevo Puente Internacional (4/5) además del Corredor del Golfo, una carretera que conectará el sur de Tamaulipas, con la frontera norte.

La alcaldesa resaltó que estos proyectos forman parte de una visión nacional que reconoce la importancia de Nuevo Laredo como principal frontera comercial terrestre de México y como un punto estratégico para el desarrollo económico del país.

“Cuando los tres órdenes de gobierno trabajan en equipo, los resultados llegan. Eso es lo que estamos viendo en Nuevo Laredo: un Gobierno de México que tiene una visión clara para nuestra frontera, un Gobernador Américo Villarreal que acompaña y gestiona los proyectos que fortalecen a Tamaulipas, y un Gobierno Municipal que hace su parte para que estas inversiones y programas se conviertan en bienestar para nuestra gente”, señaló.

En este sentido, Canturosas Villarreal reconoció también el trabajo del Gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha mantenido una coordinación permanente con el Gobierno de México y ha acompañado las gestiones y proyectos que hoy representan nuevas oportunidades para Nuevo Laredo y para Tamaulipas.

“La transformación de Tamaulipas tiene en el Gobernador Américo Villarreal Anaya a un aliado fundamental. Su visión humanista, su capacidad de gestión y su coordinación con la Presidenta Claudia Sheinbaum nos permiten avanzar en proyectos que durante muchos años parecían imposibles”, expresó.

La alcaldesa recordó que la transformación que hoy vive Nuevo Laredo no puede entenderse de manera aislada, sino como parte de una estrategia que articula los esfuerzos municipales, estatales y federales para atender las necesidades históricas de la población y aprovechar las ventajas estratégicas de la región.

Carmen Lilia Canturosas sostuvo que la coordinación con el Gobierno de México y con el Gobierno de Tamaulipas demuestra que cuando existe voluntad política, capacidad de gestión y una visión común, los grandes proyectos pueden convertirse en realidades que impactan directamente en la vida de las familias.

“Nuevo Laredo tiene hoy un lugar central en la nueva infraestructura nacional y eso es resultado de una visión que entiende el valor estratégico de nuestra frontera. Desde el Municipio seguiremos haciendo nuestra parte, trabajando de la mano con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y con nuestro Gobernador Américo Villarreal, porque cuando Nuevo Laredo avanza, avanza Tamaulipas y se fortalece México”, enfatizó.

Finalmente, la alcaldesa destacó que la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Tamaulipas representa también una oportunidad para refrendar la disposición del Gobierno Municipal de continuar sumando esfuerzos al proyecto de transformación que encabezan la Presidenta de México y el Gobernador de Tamaulipas.