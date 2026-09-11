Fortalece Carmen Lilia coordinación para garantizar seguridad energética en Tamaulipas

Participa en la firma del Acuerdo de Coordinación y Colaboración para el Fortalecimiento de la Seguridad Energética, la Simplificación Administrativa y la Estabilidad del Mercado de Petrolíferos en el Estado

Nuevo Laredo, Tam.- Con la visión de fortalecer las condiciones que permitan mantener el crecimiento económico de Tamaulipas y proteger la economía de las familias, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, participó en la firma del Acuerdo de Coordinación y Colaboración para el Fortalecimiento de la Seguridad Energética, la Simplificación Administrativa y la Estabilidad del Mercado de Petrolíferos en Tamaulipas.

El acuerdo, encabezado por el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, establece mecanismos de coordinación entre el Gobierno del Estado, los municipios y los actores del sector de petrolíferos, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética y garantizar un suministro continuo de combustibles en la entidad.

“Esta suma de voluntades refleja la visión de Estado de nuestro gobernador y que todos los presentes compartimos, un Tamaulipas humanista, transparente y en total apego a la legalidad.Las acciones que hoy formalizamos se alinean de manera precisa con las políticas públicas impulsadas por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consolidando una estrategia integral para el bienestar y la seguridad energética”, afirmó Canturosas Villarreal.

La alcaldesa destacó que para municipios estratégicos como Nuevo Laredo, donde la actividad logística, comercial e industrial representa uno de los principales motores de la economía, contar con condiciones de estabilidad energética es fundamental para mantener la competitividad, facilitar las actividades productivas y seguir generando oportunidades para las familias.

“Como municipio, asumimos nuestra responsabilidad con total disposición; trabajaremos activamente en las mesas de diálogo para revisar y actualizar nuestras disposiciones en materia de protección civil, desarrollo urbano, uso de suelo y licencias de funcionamiento, optimizaremos nuestros marcos normativos para agilizar los trámites municipales y garantizar la máxima eficiencia institucional”, manifestó.

La presidenta municipal reconoció la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya para impulsar una agenda estatal que atienda de manera integral los retos del sector energético y genere condiciones para un crecimiento ordenado y sostenible de Tamaulipas.

El acuerdo contempla, entre otros aspectos, la simplificación y homologación de trámites administrativos, la reducción de cargas regulatorias y la coordinación para prevenir prácticas que puedan afectar el funcionamiento del mercado de petrolíferos.

De igual forma, busca favorecer un mercado de combustibles ordenado, competitivo y estable, garantizando el suministro continuo y contribuyendo a evitar impactos inflacionarios que puedan repercutir en los bienes y servicios de consumo básico.

Canturosas Villarreal señaló que esta coordinación adquiere especial relevancia ante el papel que desempeña Tamaulipas en la actividad energética, industrial y logística del país, por lo que la suma de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno permite fortalecer la infraestructura económica y generar mayor certidumbre para quienes invierten, producen y generan empleos.

La alcaldesa refrendó su disposición de continuar trabajando de la mano con el Gobierno de Tamaulipas y con el gobernador Américo Villarreal Anaya para consolidar políticas públicas que impulsen el desarrollo regional y fortalezcan a Nuevo Laredo como uno de los principales motores económicos de Tamaulipas.

“Desde Nuevo Laredo seguiremos haciendo equipo con nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, porque compartimos una misma visión: que Tamaulipas avance con orden, con estabilidad y con oportunidades para todas y todos”, puntualizó.

El acuerdo fue suscrito con la participación de 12 municipios estratégicos de Tamaulipas: Altamira, Madero, Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, Soto la Marina, Tampico, Valle Hermoso, Victoria y Soto La Marina, que unifican criterios y esfuerzos para fortalecer la seguridad energética, dinamizar la economía local, proteger el abastecimiento de petrolíferos y generar condiciones de mayor estabilidad para las familias y los sectores productivos de la entidad.

También estuvieron presentes los diputados locales, Francisco Adrián Cruz Martínez y Armando Zertuche Zuani; la alcaldesa de San Fernando, Veronica Aguirre de los Santos; alcaldesa de Mante, Patricia Chio de la Garza; el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manriquez, el Secretario de Innovación e Inteligencia Digital, Mtro. Edwin Tuexi Amaro; representantes del sector gasolinero y permisionarios.