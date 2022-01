Giants despiden al entrenador Joe Judge

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EU.— Los Giants de Nueva York limpiaron la casa y despidieron al entrenador Joe Judge un día después de que el gerente general Dave Gettleman se retiró.

El martes los Giants anunciaron su más reciente cambio, el cual puso fin a la breve especulación de que los dueños buscaban contratar a un nuevo gerente general, quien determinaría el destino del entrenador de 40 años.

Judge tuvo un registro de 10-23 a lo largo de dos temporadas, incluida una foja vergonzosa de 4-13 en la campaña que concluyó recién el domingo.

Nueva York hiló seis derrotas en el tramo final de la campaña, con nula producción de la ofensiva y sin contar con el quarterback Daniel Jones, afectado por una lesión en el cuello.

John Mara y Steve Tisch, dueños del equipo, indicaron que lo mejor para los intereses de los Giants era seguir en otra dirección tras cinco temporadas consecutivas con al menos 10 derrotas.

Los Giants han alcanzado sólo una vez la postemporada desde que ganaron el Super Bowl en febrero del 2012. Han pasado por cuatro entrenadores en las últimas seis campañas, iniciando con Ben McAddo en el 2016, el interino Steve Spagnuolo, Pat Shurmur en el 2018 y Judge, quien fue contratado en el 2020.

Mara indicó que se reunió con Judge el lunes y el martes nuevamente para informarle de la decisión.

‘Dije anteriormente en la temporada que quería sentirme bien con la dirección a la que íbamos cuando disputáramos el último encuentro de la temporada. Desafortunadamente no puedo afirmarlo, por lo que tomamos la decisión’, reconoció Mara.

Judge fue coordinador de equipos especiales en los Patriots y tuvo como mentor ahí Bill Belichick. Otro de sus maestros fue Nick Saban en Alabama.

Prometió aportar un estilo duro de juego en Nueva York. Era la fórmula privilegiada por Bill Parcells y Tom Coughlin en los equipos que totalizaron cuatro campeonatos.

No hay duda de que los Giants se entregaron bajo las órdenes de Judge y no se rindieron. Pero no ganaron lo suficiente, especialmente en la presente campaña, en que las lesiones dejaron fuera por todo el año al menos a una docena de jugadores.

El nuevo gerente general contratará al entrenador.

‘Habrá una búsqueda amplia del próximo gerente general’, advirtió Mara tras el retiro de Gettleman. ‘Buscamos una persona que demuestre un liderazgo excepcional y habilidades de comunicación, alguien que pueda velar por todos los aspectos de la operación, incluyendo el personal de jugadores, visores colegiales y entrenadores’.