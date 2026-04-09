GianPiero Lambiase, el ingeniero de Verstappen, deja Red Bull

ARCHIVO - Max Verstappen de Red Bull y el ingeniero Gianpiero Lambiase celebran la victoria en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula Uno, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Nick Didlick)

ARCHIVO - Max Verstappen de Red Bull y el ingeniero Gianpiero Lambiase celebran la victoria en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula Uno, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Nick Didlick)

MILTON KEYNES, Inglaterra (AP) — GianPiero Lambiase, el ingeniero de carrera de Max Verstappen y estrecho aliado, dejará el equipo Red Bull en 2028 y se incorporará al rival McLaren en la Fórmula 1 como su director de operaciones de carrera.

Red Bull informó que Lambiase, quien también es el jefe de competición de Red Bull, se marchará cuando venza su contrato actual.

“’GP’ es un miembro valioso del equipo, al que se unió en 2015. Hasta su salida prevista, ‘GP’ continúa en sus funciones como jefe de competición y como ingeniero de carrera de Max Verstappen”, indicó Red Bull. “Tanto el equipo como él están plenamente comprometidos a sumar más éxitos a nuestro sólido historial juntos”.

El paso a McLaren hará que el director del equipo, Andrea Stella, delegue parte de su función actual. Lambiase rendiría cuentas a Stella.

“El puesto de director de operaciones de carrera ya existe dentro de la estructura del equipo, con el liderazgo general del equipo de carrera. Estas responsabilidades las gestiona actualmente Andrea Stella, además de su función como director del equipo”, dijo McLaren.

La salida de Lambiase podría alimentar las conjeturas sobre el futuro de Verstappen en la F1. El cuatro veces campeón ha sido un crítico abierto del mayor grado de dependencia de la energía eléctrica en la nueva generación de autos de F1, tiene sus propios proyectos de carreras fuera de la F1 y ha hablado de querer pasar más tiempo con su familia.

Verstappen dijo a la BBC el mes pasado que consideraría su futuro y no descartó dejar el deporte al final de la temporada.