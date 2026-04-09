Instalan Consejo Estatal de VIH/SIDA, Infecciones de Transmisión Sexual y Hepatitis

Con esta acción se garantiza el acceso oportuno al diagnóstico, tratamiento integral y acompañamiento digno a los pacientes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Para garantizar que cada persona tenga acceso oportuno al diagnóstico, tratamiento integral y acompañamiento digno, la Secretaría de Salud instaló el Consejo Estatal de VIH/SIDA, Infecciones de Transmisión Sexual y Hepatitis en Tamaulipas.

La titular de la dependencia estatal, Adriana Marcela Hernández Campos, dijo que, al tomar protesta a los integrantes del Consejo y realizar la firma del acta de instalación de este grupo interinstitucional, el gobierno de Américo Villarreal Anaya garantiza las acciones, protocolos e insumos necesarios para la atención de este tipo de padecimientos.

“Este acto de gran trascendencia para la salud pública del estado no es solo un evento protocolario; es la reafirmación del compromiso que tiene el sector salud de Tamaulipas con la vida, la dignidad y los derechos humanos de las personas”, destacó Hernández Campos.

En Tamaulipas, el VIH/SIDA, las infecciones de transmisión sexual y la hepatitis representan un reto que exige coordinación, evidencia científica y, sobre todo, sensibilidad social. “Nuestra obligación, como autoridad sanitaria, es garantizar que cada persona tenga acceso oportuno al diagnóstico, tratamiento integral y acompañamiento digno, sin estigma ni discriminación”, dijo.

La instalación del COESIDA permitirá fortalecer la articulación entre las instituciones, consolidar estrategias preventivas y alinear los esfuerzos con la política nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA (CONASIDA).

Actualmente, en el estado se tiene un registro de 4 mil 500 pacientes en control de VIH en los CAPASITS de Victoria, Tampico, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Mante, en donde además se atiende a pacientes con candidiasis, herpes, sífilis, entre otros padecimientos de transmisión sexual; y en este año se confirmaron más de 700 pacientes con hepatitis.

La visión del COESIDA hacia el año 2030 es clara: eliminación de las hepatitis, detener el VIH, registrar menos infecciones, reducir las muertes por SIDA y mantener la cero discriminación.

Al momento de la firma de instalación de este Consejo, se contó con la asistencia de la representante del titular del IMSS Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, Hilda Nereyda del Carmen Selvera; el subdelegado médico del ISSSTE, Jorge Iván Cortina Beltrán; el director general de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos Arturo González Castro; la directora general de Enfermería, Irma Barragán Alvarado; así como representantes de organizaciones civiles de Tamaulipas.