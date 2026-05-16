Genera caos vial desprendimiento de caja tráiler en carretera Aeropuerto

Fue al salir de la línea cuando el desperfecto se agravó, provocando que la estructura cediera. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

Fue al salir de la línea cuando el desperfecto se agravó, provocando que la estructura cediera. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un severo congestionamiento vehicular se registró sobre la Carretera Aeropuerto, en Nuevo Laredo, luego de que la caja de un tráiler cargado con 18 toneladas de poliuretano sufriera un daño estructural y quedara atravesada, obstruyendo la circulación.

El incidente ocurrió frente a las instalaciones de Autotransportes GMAC, a la altura del kilómetro 4, donde la pesada unidad quedó bloqueando al menos dos carriles de una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

De acuerdo con los informes recabados en el lugar, el operador del tráiler ya había sido advertido sobre las condiciones deficientes de la caja; sin embargo, decidió continuar su trayecto con la intención de trasladarla hacia el Mex II para su reparación. Fue al salir de la línea cuando el desperfecto se agravó, provocando que la estructura cediera.

La situación generó largas filas de unidades de carga y vehículos particulares, con afectaciones que se prolongaron durante varias horas. La circulación no pudo ser restablecida sino hasta entrada la noche, cuando mediante el uso de grúas de alto tonelaje se logró retirar tanto la caja como la carga esparcida.

Elementos de vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras necesarias, además de iniciar el procedimiento correspondiente para deslindar responsabilidades por la obstrucción de la vía pública.