Reconoce alcaldesa Carmen Lilia Canturosas labor del magisterio

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día del Maestro, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, refrendó su compromiso con la educación y destacó el respaldo sin precedentes que su administración ha destinado a este rubro, al asegurar que su gobierno se ha consolidado como un aliado permanente del magisterio y del desarrollo educativo en la ciudad.

Ante maestras, maestros, representantes sindicales y autoridades educativas, la presidenta municipal reconoció la labor del sector educativo como pieza fundamental en la transformación social de Nuevo Laredo, y reiteró que el fortalecimiento de la educación continuará siendo una prioridad dentro de su administración.

“Valoramos su liderazgo y esa fuerza política y social que representan; en este gobierno, el SNTE local siempre encontrará una alianza firme y puertas abiertas para trabajar por el bienestar de nuestras maestras y maestros”, expresó la alcaldesa durante su mensaje dirigido a la base magisterial y liderazgos sindicales.

Canturosas Villarreal informó que por quinto año consecutivo el Gobierno Municipal realizó la entrega del bono económico a trabajadores de la educación, destinando en este periodo más de 30 millones de pesos, estímulo que calificó como un reconocimiento al esfuerzo y compromiso diario del magisterio neolaredense.

La alcaldesa destacó que, a la fecha, su administración ha destinado más de 850 millones de pesos a infraestructura educativa, inversión histórica que ha permitido consolidar 51 acciones de construcción y rehabilitación de techumbres, 60 obras de bardas perimetrales y 84 intervenciones integrales en aulas y espacios escolares.

Jaime Mendoza Vega, coordinador de la Región 01 del SNTE en Nuevo Laredo destacó que la coordinación entre el magisterio y el Gobierno Municipal ha permitido fortalecer acciones en beneficio de la comunidad estudiantil, consolidando proyectos que impactan de manera positiva en la formación académica y el desarrollo integral de las familias neolaredenses.

“Reconocemos el respaldo permanente que la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas ha brindado al sector educativo; su disposición para trabajar de la mano con los maestros y atender las necesidades de las escuelas refleja un compromiso real con la educación y el bienestar de nuestras niñas, niños y jóvenes”, señaló Mendoza Vega.

Entre las acciones estratégicas impulsadas por el Gobierno Municipal, resaltó la construcción de la nueva Preparatoria Municipal al sur de la ciudad, el fortalecimiento de espacios educativos y culturales como la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, así como el avance del Museo de Ciencia y Planetario. Además, destacó la creación de una nueva escuela al poniente de Nuevo Laredo, donde se invirtieron más de 36 millones de pesos en un módulo de 12 aulas para atender la demanda educativa de ese sector.

En materia de bienestar estudiantil, la administración municipal ha implementado programas integrales como “Escuela y Salud”, mediante el cual se brinda atención médica, dental, nutricional y campañas de vacunación en planteles educativos; además de estrategias de apoyo psicológico para adolescentes y universitarios a través del programa ASMA y brigadas especializadas.

De igual forma, el Gobierno Municipal opera 42 unidades de transporte escolar gratuito, entrega tabletas electrónicas y útiles escolares, impulsa becas para todos los niveles educativos, estímulos de excelencia, apoyos para titulación y programas universitarios dirigidos a mujeres. A ello se suman acciones enfocadas en educación ambiental, cultura vial, enseñanza de inglés, ciencia y tecnología, además del fortalecimiento de espacios escolares mediante el programa de Apoyo al Desarrollo Escolar.

Durante su mensaje, la alcaldesa reconoció también el respaldo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar políticas y proyectos enfocados al fortalecimiento de la educación pública.

La presidenta municipal reiteró que continuará trabajando de la mano con el magisterio para consolidar una ciudad con mayores oportunidades educativas y mejores condiciones para las nuevas generaciones.