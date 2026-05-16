Colisionan vehículos en carretera Aeropuerto y carretera Anáhuac

Tras el incidente, la conductora del vehículo compacto reconoció su responsabilidad en los hechos, lo que permitió que ambas partes llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños materiales ocasionados. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

Tras el incidente, la conductora del vehículo compacto reconoció su responsabilidad en los hechos, lo que permitió que ambas partes llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños materiales ocasionados. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vial se registró en la intersección de la Gaza de la Carretera a Anáhuac y la Carretera Aeropuerto, donde un automóvil compacto y una camioneta colisionaron, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

En el percance participaron un vehículo Chevrolet Spark modelo 2017, conducido por Karina, de 20 años, y una camioneta MG modelo 2022, manejada por Jorge, de 36 años. De acuerdo con los datos recabados por elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el automóvil circulaba de poniente a oriente por la gaza de incorporación hacia la Carretera Aeropuerto.

Al llegar a la intersección, la conductora del Spark no logró detener su marcha a tiempo e ingresó a la vía preferente, donde fue impactada por la camioneta que circulaba de norte a sur sobre la Carretera Aeropuerto.

Tras el incidente, la conductora del vehículo compacto reconoció su responsabilidad en los hechos, lo que permitió que ambas partes llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños materiales ocasionados.

Autoridades de tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar la circulación en la zona, que se vio momentáneamente afectada por el percance.