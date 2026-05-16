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Colisionan vehículos en carretera Aeropuerto y carretera Anáhuac

Sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad

Tras el incidente, la conductora del vehículo compacto reconoció su responsabilidad en los hechos, lo que permitió que ambas partes llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños materiales ocasionados. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Un accidente vial se registró en la intersección de la Gaza de la Carretera a Anáhuac y la Carretera Aeropuerto, donde un automóvil compacto y una camioneta colisionaron, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

En el percance participaron un vehículo Chevrolet Spark modelo 2017, conducido por Karina, de 20 años, y una camioneta MG modelo 2022, manejada por Jorge, de 36 años. De acuerdo con los datos recabados por elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el automóvil circulaba de poniente a oriente por la gaza de incorporación hacia la Carretera Aeropuerto.

Al llegar a la intersección, la conductora del Spark no logró detener su marcha a tiempo e ingresó a la vía preferente, donde fue impactada por la camioneta que circulaba de norte a sur sobre la Carretera Aeropuerto.

Tras el incidente, la conductora del vehículo compacto reconoció su responsabilidad en los hechos, lo que permitió que ambas partes llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños materiales ocasionados.

Autoridades de tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar la circulación en la zona, que se vio momentáneamente afectada por el percance.

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