Smalley y McNealy comparten cima del Campeonato PGA

Alex Smalley realiza un tiro desde el fairway del hoyo 13 en la segunda ronda del Campeonato de la PGA, el viernes 15 de mayo de 2026, en Newtown Square, Pensilvania (AP Foto/Carolyn Kaster)

Alex Smalley realiza un tiro desde el fairway del hoyo 13 en la segunda ronda del Campeonato de la PGA, el viernes 15 de mayo de 2026, en Newtown Square, Pensilvania (AP Foto/Carolyn Kaster)

NEWTOWN SQUARE, Pensilvania, EE.UU. (AP) — El primer Campeonato de la PGA en el campo Aronimink en 64 años llevó el viernes a un par de recién llegados a la cima del tablero de posiciones.

Alex Smalley y Maverick McNealy lideran el certamen, que dejó sin embargo esperanza para prácticamente todos los demás en un campo que no ha permitido que nadie se escape demasiado.

Smalley, en apenas su quinto major, se sobrepuso a tres bogeys consecutivos después de la primer mitad del recorrido y cerró con un birdie para un 69, uno bajo par. McNealy, que nunca ha estado entre los primeros 25 en ningún major tras 36 hoyos, retrocedió con un par de bogeys tardíos en su ronda de 67.

Ambos estaban con 136 golpes, 4 bajo par, el puntaje más alto tras 36 hoyos para liderar el Campeonato de la PGA desde el registrado en 2012 en Kiawah Island.

¿Quiénes los persiguen? Siete campeones de majors estaban a cuatro golpes del liderato, incluidos Scottie Scheffler, Justin Thomas, Jon Rahm y Hideki Matsuyama.

El campeón del Masters Rory McIlroy también estaba ahí, empatado en el 30mo puesto después de un 67 sin bogeys y todavía a sólo cinco golpes.

La diferencia entre el primero y el último era de apenas ocho golpes, inusualmente apretada para cualquier torneo, y más aún para un major.

“Cualquiera que supere el corte, tiene que sentir que tiene una oportunidad en el torneo”, dijo McIlroy.

Nadie estaba seguro de qué esperar de Aronimink, salvo que los greens eran grandes, con pendientes pronunciadas y grandes ondulaciones y lomos para posiciones peligrosas de bandera. Los jugadores tuvieron de sobra de eso en la segunda ronda, un día que incluyó condiciones frías y ventosas por la mañana y se fue poniendo más rápido a cada minuto al final de la tarde.

Fue difícil dejar los tiros cerca. Y luego fue difícil dejar cerca los putts largos.

“Este es el conjunto de ubicaciones de bandera más difícil que he visto desde que estoy en el tour”, dijo Scheffler después de rescatar un 71. “Y eso incluye Abiertos de Estados Unidos. Eso incluye Oakmont”.

McNealy se convirtió en el único jugador en llegar a 6 bajo par en algún momento esta semana. Embocó un tiro desde el búnker para eagle en el par 5 del 16 y le comentó a su hermano y caddie, Scout, que estaba asombrado de lo bien que estaba jugando. Y luego sumó tres birdies en sus siguientes cinco hoyos hasta que algunos errores lo alcanzaron, como le pasó a prácticamente todos.

Aun así, estará en el grupo final de un major por primera vez, con siete campeones de majors a cuatro golpes del liderato.

“Este es un territorio desconocido para mí”, dijo McNealy.

Chris Gotterup tuvo suficiente dureza para lidiar con el viento frío y los greens traicioneros el viernes en el Campeonato de la PGA y luego apretó al final con tres birdies consecutivos, lo que le dio un 65, cinco bajo par, la vuelta más baja del torneo.

“Hoy definitivamente sería uno de esos días en los que yo estaría en el sofá y diría: ‘¿Cómo la pegó hasta ahí?’ y ‘¿Cómo hizo esto?’, dijo Gotterup. “Y luego estás ahí afuera, y simplemente se siente como si fuera imposible”.

Matsuyama, el campeón del Masters de 2021, firmó 67. Cuando le preguntaron qué tendría que hacer bien para poner sus manos en el Trofeo Wanamaker, respondió a través de su traductor: “Vas a fallar, pero tienes que fallar en el lugar correcto ”.

Stephan Jaeger tuvo la vuelta más anodina —18 pares—, lo cual le pareció bien. Se unió al grupo a un golpe, junto con Aldrich Potgieter (70), Min Woo Lee (70) y Max Greyserman (69).