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Bravos vencen 3-2 a Medias Rojas

Sencillo de Yastrzemski en la 10ma entrada los guía al triunfo

Mike Yastrzemski (izquierda), de los Bravos de Atlanta, festeja en la décima entrada del juego ante los Medias Rojas de Boston, el viernes 15 de mayo de 2026 (AP Foto/Brynn Anderson)
AP

ATLANTA (AP) — Mike Yastrzemski abrió la décima entrada con un sencillo al jardín izquierdo para impulsar al corredor automático Ha-Seong Kim, y los Bravos de Atlanta, el mejor equipo de las mayores, superaron el viernes 3-2 a los Medias Rojas de Boston.

El colombiano Didier Fuentes (3-0) lanzó la décima entrada y retiró a Mickey Gasper con una línea al campocorto cuando había dos corredores en base para terminar el episodio.

El novato Tyler Samaniego (0-2) laboró el décimo por los Medias Rojas, que han perdido cuatro de cinco duelos y no han anotado más de tres carreras en un juego durante ese tramo.

Drake Baldwin y Michael Harris II conectaron jonrones por los Bravos, que han ganado cinco de seis y mejoraron a 15-7 en casa.

El mexicano Marcelo Mayer de Boston conectó un jonrón en la séptima para empatar el juego 2-2.

El cerrador cubano de los Bravos, Raisel Iglesias, dejó a dos corredores varados en una novena entrada de 20 lanzamientos que extendió su racha sin permitir carreras a 13 2/3 innings esta temporada y a 26 1/3 desde la campaña pasada.

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