Gato al borde de la muerte, es salvado en estadio (VIDEO)

MIAMI.- Durante la noche del viernes se presentó un curioso hecho que se robó el show en el Hard Rock Stadium, también llamado Sun Life Stadium, en Miami (Florida).

En medio de un partido de la división de fútbol americano NCAAF, apareció de la nada un gato que estaba por caerse desde el techo del estadio a las gradas.

El golpe hubiese sido fatal para el felino, pero un grupo de fanáticos de los Miami Hurricanes decidió tomar una bandera de Estados Unidos y formar un trampolín que lo recibiera.

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm

— Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021