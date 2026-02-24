Fuerzas federales mantienen ofensiva tras violencia por muerte del líder del CJNG

Operativos militares continúan en varios estados ante bloqueos, ataques armados y temor por posibles represalias del crimen organizado tras el abatimiento de “El Mencho”

La policía patrulla Guadalajara, México, el lunes 23 de febrero de 2026, un día después de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho". (AP Foto/Marco Ugarte)

TAPALPA, México.- Un día después de que el ejército mexicano matara al narcotraficante más poderoso del país, la pintoresca ciudad donde tuvo lugar el operativo, al sur del estado de Jalisco, era un mundo de contrastes.

Las tiendas para turistas de Tapalpa estaban abiertas el lunes, los trabajadores en sus puestos. Pero se escuchaban disparos y en la calle yacía un hombre muerto junto a un vehículo acribillado a balazos.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mexicanas, fuertemente armadas, continuaban su batalla contra los integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que desencadenaron una ola de violencia tras la muerte el domingo de su líder Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” cuando intentaban capturarlo. Columnas de humo podían verse en las afueras de Tapalpa.

Más de 70 personas murieron durante el operativo del domingo y los violentos disturbios que provocó el descabezamiento del grupo criminal de más rápido crecimiento en México, uno de los mayores traficantes de fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos, conocido por perpetrar fuertes ataques contra las autoridades.

El recuento de víctimas de la víspera fue realizado el lunes por las autoridades mexicanas e incluía a miembros de las fuerzas de seguridad, presuntos miembros del cártel y otras personas. Las circunstancias de las muertes no fueron aclaradas.

“El Mencho” murió durante un operativo en el sur de Jalisco lanzado por el ejército mexicano para capturarlo. Las Fuerzas Armadas lo habían localizado tras seguimientos hechos a una de sus parejas sentimentales, que llevaron a los militares hasta Tapalpa, explicó el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.

Su círculo de seguridad respondió con un ataque muy violento. “El Mencho” y dos escoltas huyeron hacia una zona boscosa donde las fuerzas especiales los localizaron e hirieron. Los tres murieron durante su traslado a Ciudad de México, agregó el general.

Integrantes del cártel respondieron con violencia en todo el país. Solo el domingo hubo más de 250 bloqueos de carreteras en 20 estados, incendios y 27 ataques contra autoridades. El general Trevilla señaló que un comandante del grupo criminal —también abatido ese día— estaba ofreciendo más de 1.000 dólares a cada pistolero por militar muerto.

Entre los fallecidos de la jornada están los 11 caídos en el operativo, 25 miembros de la Guardia Nacional, un guarda de prisiones, un funcionario de la fiscalía de Jalisco y una mujer, dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Además, murieron 34 delincuentes y fueron detenidas 70 personas en diversos lugares.

La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia a la operación para capturar a “El Mencho” y aplaudió al ejército de México por abatir a un hombre que era uno de los criminales más buscados en ambos países.

México confía en que la muerte del mayor traficante de fentanilo del mundo alivie la presión del gobierno de Trump, que no ha dejado de pedir mayores resultados en la lucha contra el crimen organizado. Pero muchas personas seguían nerviosas a la espera de más venganzas del cártel.

La presidenta Claudia Sheinbaum quiso lanzar un mensaje de calma y en su conferencia matutina el lunes aseguró que “prácticamente” se había restablecido la tranquilidad aunque se mantenía activo un “centro de mando” y el ejército estaba enviando a la zona 2.500 efectivos militares nuevos que se sumarían a los 7.000 ya presentes en Jalisco.

Temor a que se dispare la violencia

La embajada de Estados Unidos pidió a su personal en ocho ciudades y en el estado de Michoacán que se resguardara y trabajara de forma remota y, como otras sedes diplomáticas, solicitó a sus conciudadanos a hacer lo mismo.

Guadalajara, la capital de Jalisco, comenzó el lunes a recobrar cierta actividad después de una jornada casi paralizada.

Más de 1.000 personas pasaron la noche atrapadas en el zoológico de la ciudad, durmiendo en autobuses. El lunes por la mañana madres envueltas en mantas sacaron a sus hijos pequeños para ir al baño mientras la policía vigilaba.

Luis Soto Rendón, director del zoológico, dijo que muchos llevaban atrapados allí desde la mañana del domingo. “Tenemos niños de brazos hasta adultos de tercera edad”, explicaba.

José Luis Ramírez, un terapeuta de 54 años, hacía fila en una farmacia, uno de los pocos negocios abiertos, donde la gente compraban alimentos, medicinas, agua, pañales y leche a través de una puerta encadenada.

Más al oeste, en Puerto Vallarta, un popular destino del Pacífico y otro bastión del CJNG, muchos turistas permanecían varados en sus hoteles.

El estadounidense Steve Perkins, de 57 años, de vacaciones con su esposa, dijo que ya les informaron que no podrán volar a casa hasta el 1 de marzo. La pareja empezó a escuchar explosiones el domingo temprano mientras tomaban café en la terraza del hotel.

“En un momento tuvimos siete u ocho columnas de humo negro y espeso a nuestro alrededor y todo el centro y la bahía estaban cubiertos de humo negro espeso, bastante aterrador”, explicó el lunes vía Zoom.

Cuando escucharon gritos empezaron a preocuparse seriamente. Llamaron a sus hijos y se pusieron zapatillas por si tenían que salir aunque el personal del hotel les decía que todo estaba “bajo control”.

En la parte menos turística de Puerto Vallarta, su cárcel, las autoridades de Jalisco confirmaban el lunes que 23 presos se fugaron de la prisión donde la víspera se desató una riña entre los internos en medio de los ataques a comercios y quemas de vehículos tras la muerte de “El Mencho”.

Golpe celebrado en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha dejado de exigir a México más resultados tangibles para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas y ha amenazado con imponer más aranceles o emprender acciones militares unilaterales contra los cárteles si México no muestra resultados. Pero el golpe del domingo al Cártel de Jalisco fue bien recibido por su gobierno.

El primero en alabarlo y subrayar la cooperación bilateral “sin precedentes” que se había logrado entre los dos gobiernos fue el embajador en México Ron Johnson. Luego se unió a las felicitaciones la vocera de la Casa Blanca.

David Mora, analista del International Crisis Group, señaló que la captura y la violencia subsiguiente marcan un punto de inflexión en la estrategia de Sheinbaum contra los cárteles que podría aliviar las presiones de Estados Unidos y demostrar a Trump que si su gobierno sigue compartiendo inteligencia, México puede operar solo.

Nadie tiene claro qué puede pasar ahora con el cártel, si se fragmentará, si aumentará su violencia con ataques más fuertes o si otros grupos pudieran aprovecharse del golpe, aunque su principal enemigo, el Cártel de Sinaloa, está muy debilitado por las detenciones y su guerra interna.

El secretario García Harfuch dijo que el gabinete de Seguridad está muy atento ante cualquier reacción o “reestructuración dentro del cártel” con seguimiento particular a varios mandos.

Mientras tanto, el despliegue militar continuaba y también los incidentes.

La localidad natal de “El Mencho”, Aguililla, en Michoacán, seguía bloqueada el lunes por la mañana. “Sigue desatado el caos, sigue la gente encerrada en sus casas y los del grupo del crimen organizado por las calles quemados carros”, denunciaba el sacerdote Gilberto Vergara.

De vuelta en Jalisco, en las afueras de Tapalpa, Joel Ramírez, un transportista de 25 años, y dos amigos esperaban a que los soldados despejaran un bloqueo hecho con ramas de árboles.

“Todo está más tranquilo aparentemente pero ya llegamos y nos atoramos,” dijo varado desde el domingo en la ciudad donde fue el operativo. “Andamos con miedo.”