Fuerte terremoto en Colombia sacude también a Ecuador y Panamá

Un hombre sale de un edificio de apartamentos después de que un terremoto azotara Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

Un hombre sale de un edificio de apartamentos después de que un terremoto azotara Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

OGOTÁ (AP) — Un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el Pacífico colombiano sacudió el lunes gran parte del país, dejó varios heridos y afectó infraestructura.

El sismo se produjo a las 7.34 hora local (12.34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, un municipio ubicado en el departamento de Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, indicó que en la capital del departamento “hay heridos y graves daños en las edificaciones”, sin especificar el número.

San José del Palmar es un pequeño municipio poblado por aproximadamente 4.700 personas, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

El movimiento fue sentido también con fuerza en ciudades como Manizales, a 300 kilómetros de Bogotá y donde hay daños en edificaciones. También fue reportado en Ecuador y Panamá, donde se evacuaron varios edificios y oficinas públicas.

El presidente Abelardo de la Espriella indicó en X que asumió el liderazgo de la atención por la emergencia y ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado, que reúne a las instituciones para coordinar decisiones en la atención de damnificados.

De la Espriella agregó que viajará a Pereira, una de las ciudadades más afectadas, donde imágenes compartidas por usuarios de redes sociales muestran estructuras colapsadas, incluyendo afectaciones en el techo del aeropuerto.