UEFA, CONCACAF y AFC acusan a FIFA de “engaño” y “pérdida de confianza”

El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una tarjeta roja durante una reunión con el presidente de la FIFA Gianni Infantino en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 28 de agosto de 2018, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una tarjeta roja durante una reunión con el presidente de la FIFA Gianni Infantino en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 28 de agosto de 2018, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

La UEFA, la CONCACAF y la AFC creen que los recientes planes del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender una participación en la Copa del Mundo supusieron una “pérdida fundamental de la confianza” con las instituciones a las que sirve el organismo rector del fútbol mundial.

En una “carta abierta a la familia del fútbol”, revelada el lunes, la UEFA, la CONCACAF y la AFC también afirmaron que “cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se coloca por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”.

La UEFA dirige el fútbol en Europa, mientras que la CONCACAF hace lo mismo en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y la AFC rige este deporte en Asia.

La carta estaba firmada por el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin; el presidente de la AFC, Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa; el presidente de la CONCACAF, Victor Montagliani, y tres secretarios generales.

“El fútbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución. Pertenece a los jugadores, los aficionados, los clubes, las asociaciones miembro y a cada institución encargada de salvaguardar su futuro”, dijo la carta abierta. “Es con ese espíritu, como confederaciones que representan a sus miembros, que hablamos colectivamente hoy”.z

Infantino enfrenta una revuelta tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo a inversores de capital privado.

“No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego debe rendirle cuentas”, dijo la carta. “Estas no son las cualidades que el fútbol merece en su liderazgo. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera y no solos, sino juntos, y por deber hacia el juego al que servimos”.

La UEFA previamente emitió una amenaza de boicotear la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA pese a que el organismo rector abandonó y se disculpó por su fallido plan.

La federación de fútbol de Noruega pidió que Infantino dimitiera, mientras que la Asociación Inglesa de Fútbol también retiró su apoyo a la reelección de Infantino el próximo marzo.

“La fortaleza del fútbol siempre ha sido su unidad. Pedimos que esa unidad sea honrada ahora”, dijo la carta. “Por un liderazgo que sirva al fútbol, no que busque comandarlo”.

El miércoles pasado, la FIFA dijo que se había disculpado por los errores cometidos en torno al plan fallido, pero que el personal directivo “reafirmó su pleno apoyo” a su presidencia en una reunión de crisis en Marruecos.

Sin embargo, la naturaleza de la reunión también fue objeto de críticas.

“La propia carta de la FIFA también confirma que solo un funcionario electo estuvo presente en la reunión de liderazgo en Marruecos”, dijo la carta abierta. “No se invitó a participar a miembros del Consejo de la FIFA ni a Asociaciones Miembro. Solo estuvo presente el comité de gestión, compuesto por personal directivo de alto nivel empleado por la FIFA”.

También se instó a la FIFA a ir más allá de simplemente reconocer que se cometieron errores.

“Lo trata como un error de comunicación, cuando lo que el fútbol presenció fue un error de juicio”, dijo la carta. “Sigue sin haber reconocimiento de que intentar vender una participación en la Copa del Mundo de la FIFA fue un profundo error de juicio —no sólo un paso en falso procedimental, sino una pérdida fundamental de la confianza con las mismas instituciones a las que la FIFA existe para servir”.

En un comunicado el sábado, la FIFA defendió a Infantino frente a lo que calificó como un “esfuerzo concertado y continuo” para socavar su liderazgo de la organización.

Ese comunicado siguió a un reportaje del periódico británico The Daily Telegraph que planteó preguntas sobre un paquete de salida pagado por la UEFA a una empleada que trabajó con Infantino cuando él era secretario general del organismo rector del fútbol europeo.

La UEFA confirmó que se realizó un “pago por salida” a la empleada y dijo que estaba “en línea” con las regulaciones de la época.

Infantino trabajó en la UEFA durante 16 años antes de ser elegido presidente de la FIFA.

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