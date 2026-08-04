Fueron 47 los peregrinos asaltados en Guanajuato: Obispo de Nuevo Laredo

Entre los afectados había niños y adultos mayores, señala el máximo jerarca de la iglesia católica en esta frontera

Nuevo Laredo, Tam.- En conferencia de prensa encabezada por el Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, se tocó el tema del grupo de peregrinos originarios de Nuevo Laredo que fue víctima de un robo mientras transitaban por la autopista de cuota en el estado de Guanajuato, después de haber concluido la visita religiosa en la Basílica de Guadalupe.

Tras lo ocurrido, los afectados y el Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo hicieron un llamado al Gobierno Federal para reforzar la seguridad en las carreteras y garantizar la protección de quienes realizan este tipo de peregrinaciones, ya que es muy frecuente los reportes de asaltos a particulares y ahora a un camión de peregrinos.

Los peregrinos, que eran 47 entre adultos mayores y niños, además del chofer y el copiloto, relataron que durante el asalto les fueron despojadas diversas pertenencias y expresaron su preocupación por la inseguridad que prevalece en algunos tramos carreteros del país, ya que incluso usan uniformes de autoridades federales, para bajar la guardia de los choferes y los viajeros.

“Pedimos a las autoridades federales que volteen a ver esta situación y que se brinde mayor vigilancia para evitar que otras personas vivan una experiencia similar, una experiencia sin duda traumatizante, ya que subieron armados, usaron violencia física y nos dejaron prácticamente sin nada. Se llevaron todo lo que llevábamos con nosotros, dinero y teléfonos”, señalaron los afectados.

Por su parte, el Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo se solidarizó con los peregrinos afectados y respaldó el llamado dirigido al Gobierno Federal para que se implementen medidas que permitan brindar mayor seguridad a quienes transitan por las carreteras del país, especialmente durante las peregrinaciones y recorridos religiosos.

Para finalizar, el Obispo fue contundente en afirmar que los viajes religiosos continuarán porque la fe es grande y está primero, enfatizando que, de ser posible, aumentarían los viajes, ya que estos son una tradición entre las congregaciones, año con año.