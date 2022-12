Fuente AP: NFL multa a Jeudy con 36.000 dls por incidente

ENGLEWOOD, Colorado.— Jerry Jeudy, receptor abierto de los Broncos de Denver, ha sido multado con 36.000 dólares por la NFL debido a su roce con un árbitro antes de que lograra la mejor producción de su carrera al atrapar tres pases para anotación en el partido contra los Chiefs de Kansas City el fin de semana pasado.

Una persona enterada de la sanción confirmó a The Associated Press los reportes de que Jeudy fue multado por conducta antideportiva con 23.020 dólares por haber hecho contacto con el juez de línea, Tripp Sutter, y con 13.461 dólares por quitarse el casco en el terreno de juego antes de su confrontación con el oficial. La persona habló a condición de anonimato porque la liga no ha anunciado las multas.

Jeudy estaba molesto porque no se había marcado un castigo en una jugada al final del segundo cuarto que a su consideración se debió señalar sujetando en contra de la defensiva. Se arrancó el casco y dio un empujón a Sutter mientras le decía cosas antes de irse a la banca.

Por esas acciones Jeudy no fue amonestado ni expulsado, pero el cuerpo arbitral planteó el incidente al coach de los Broncos, Nathaniel Hackett, quien dijo no haber visto el empujón, pero rápidamente lo comentó con el jugador.

Jeudy atrapó ocho pases para 73 yardas y tres anotaciones.

Jeudy, seleccionado en primera ronda del Draft de 2020, suma nueve recepciones para anotación en su carrera, seis de ellas esta temporada. Atrapó dos pases de anotación de Russell Wilson el domingo y uno del mariscal de campo suplente, Brett Rypien, después de que el titular abandonara el juego al inicio del cuarto periodo debido a una conmoción.

Rypien será titular el domingo, cuando los Broncos (3-10) reciban a los Cardinals de Arizona (4-9) con el suplente Colt McCoy, quien se ha hecho cargo de la ofensiva después que Kyler Murray se rompiera el ligamento cruzado anterior la semana pasada.

Después del partido y a principios de semana, Jeudy conversó sobre su incidente y afirmó que necesita mantener la calma en situaciones de este tipo.