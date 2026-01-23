Fortalecen lazos Barra de Abogados y Legislativo para difusión jurídica

El Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados, sostuvo una reunión de trabajo con la diputada local Gabriela Regalado

NUEVO LAREDO – Con el objetivo de estrechar la comunicación entre los profesionales del derecho y el Poder Legislativo, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados, sostuvo una reunión de trabajo con la diputada local Gabriela Regalado.

​El encuentro, que tuvo lugar en las oficinas del gremio jurídico, sirvió como plataforma para establecer una agenda de colaboración que busca beneficiar directamente a la ciudadanía.

​Coordinación estratégica

​Durante la sesión, el Lic. Miranda Niño y la legisladora acordaron establecer un esquema de coordinación para realizar reuniones periódicas con los integrantes de la barra.

El propósito central es dar difusión integral a las propuestas y leyes que actualmente se encuentran en proceso dentro de la legislatura.

​”Estamos comprometidos con mantener a la comunidad informada y, sobre todo, con generar espacios para escuchar sus necesidades y opiniones técnicas”, señaló la presidencia de la Barra.

​Compromiso con la comunidad

​El Lic. Miranda Niño destacó la importancia de que los expertos en leyes conozcan de primera mano el trabajo legislativo para servir como puente de información hacia la sociedad.

Asimismo, agradeció la disposición de la diputada Regalado para trabajar de manera conjunta, reafirmando el compromiso de la Barra de Abogados de participar activamente en los temas que impactan el marco jurídico local.

​Con este tipo de alianzas, el gremio busca asegurar que las nuevas iniciativas de ley cuenten con la visión y el análisis de los profesionales del derecho en la región.