Fortalece UTNL la innovación educativa

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La implementación de dos carreras con modalidad mixta, la ampliación de la matrícula en la carrera de Inteligencia Artificial (IA), la apertura del primer posgrado y la cuarta edición del Congreso de Ciencia y Tecnología Aplicada son parte de las acciones que la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) tiene contempladas para este 2026.

José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad, informó que se trabaja para realizar de manera exitosa estos proyectos y continuar impulsando y consolidando al plantel como una de las mejores instituciones de educación superior en la región.

Indicó que con el inicio del próximo ciclo escolar se abrirán dos carreras de modalidad mixta, que implicarán clases en línea y presenciales, lo que sin duda será una gran oportunidad para personas que trabajan entre semana.

“Estamos programando la apertura de la educación mixta, que es para las personas que trabajan y que quieren estudiar, y que no vienen a un horario escolarizado, sino que están desde casa o desde el trabajo estudiando; esta modalidad mixta se aperturará en septiembre en dos carreras”, precisó.

Señaló que Logística y Cadena de Suministros y Operaciones de Logística en Comercio Exterior (Aduanas) son las dos carreras con las que contará la universidad. “La idea es que las clases virtuales sean de lunes a jueves, y que el viernes por la tarde y los sábados los estudiantes puedan acudir a la universidad a realizar prácticas de los contenidos que vean en línea”, apuntó.

Compartió que también se planea abrir la carrera de Inteligencia Artificial (IA) y la Maestría en Dirección Logística y Cadena de Suministros, la cual será el primer posgrado que se impartirá en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo.

Destacó además que para fines de marzo se llevará a cabo la cuarta edición del Congreso de Ciencia y Tecnología Aplicada, que tanto éxito ha tenido en sus primeras ediciones, con la participación de especialistas de diversos países.

Reafirmó que la UTNL trabaja para cumplir las indicaciones giradas por el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, y el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, de continuar mejorando los programas educativos en beneficio de la comunidad estudiantil.