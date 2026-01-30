Fortalece Nuevo Laredo su conectividad aérea: alcaldesa Carmen Lilia Canturosas

Nuevo Laredo, Tam.-Nuevo Laredo contará ahora con dos vuelos adicionales a la Ciudad de México, tras concretarse la incorporación de una nueva frecuencia aérea de Viva Aerobus.

Un hecho que fortalece la conectividad de la ciudad; resultado del buen momento que atraviesa esta frontera y de las gestiones realizadas por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas.

A través de una transmisión en vivo, la alcaldesa junto a Walfred Castro, director corporativo de Comunicación de Viva Aerobus, y Lorena Cavazos, secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal, anunció que a partir de abril, los días lunes y viernes, la ciudad contará con dos vuelos más a CDMX, para así tener 9 salidas a la semana.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó que este avance es reflejo del trabajo constante de su administración para consolidar a Nuevo Laredo como un referente en desarrollo económico, logística y conectividad.

“Nuevo Laredo vive un momento histórico de crecimiento y transformación. Hoy nuestra ciudad es más competitiva, más atractiva para la inversión y mejor conectada. Estas nuevas frecuencias aéreas son resultado de un gobierno que gestiona, que toca puertas y que trabaja todos los días para que nuestra frontera siga avanzando y ofreciendo mayores oportunidades a su gente, al comercio y al sector productivo, fortaleciendo además el vínculo con la capital del país”, expresó la alcaldesa.

La presidenta municipal subrayó que este anuncio se suma a la reciente inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas de México, un hecho que consolida a Nuevo Laredo como el principal nodo del comercio exterior del país, y que ha sido posible gracias al trabajo coordinado con la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, con quienes se comparte una visión de desarrollo y fortalecimiento institucional para la región.

“Son dos vuelos más que se suman a esta oferta y es algo muy importante por la conectividad que tiene Viva Aerobús, y desde luego se van a incrementar los viajes para hacer turismo y negocios; esto es resultado de la promoción y el empuje que ustedes le están dando a Nuevo Laredo”, señaló Castro.

En cuanto a la operación de la nueva frecuencia, se informó que Viva Aerobus incorporará dos vuelos adicionales semanales los días lunes y viernes. En estos días, el vuelo Nuevo Laredo–Ciudad de México contará con una nueva salida a las 9:45 de la mañana, mientras que el vuelo Ciudad de México–Nuevo Laredo tendrá una nueva salida a las 6:05 de la mañana, sumándose a los horarios ya existentes.

Actualmente, Viva Aerobus cuenta con las siguientes salidas; Estas nuevas frecuencias se suman a las ya existentes: lunes y viernes, NLD-CDMX: 5:40 de la tarde CDMX-NLD: 2:35 de la tarde; martes, jueves y sábado, NLD-CDMX 5:40 de la tarde, CDMX-NLD 2:35 de la tarde; mientras que miércoles y domingo sale NLD-CDMX 6:50 de la tarde y CDMX-NLD 3:40 de la tarde.

Con ello, la aerolínea consolida una oferta de vuelos prácticamente diarios entre ambas ciudades, ampliando las opciones para viajeros de negocios, turismo y actividades logísticas.

Con este anuncio, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones estratégicas que fortalezcan la conectividad aérea, el desarrollo económico y la competitividad de Nuevo Laredo, posicionándose como una ciudad clave para el crecimiento del norte del país y su vinculación con el resto de México.