El Dólar
Compra:
$16.90
Venta:
$18.00
EN VIVO

Fortalece Nuevo Laredo su conectividad aérea: alcaldesa Carmen Lilia Canturosas

Con dos nuevos vuelos hacia la Ciudad de México

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.-Nuevo Laredo contará ahora con dos vuelos adicionales a la Ciudad de México, tras concretarse la incorporación de una nueva frecuencia aérea de Viva Aerobus.

Un hecho que fortalece la conectividad de la ciudad; resultado del buen momento que atraviesa esta frontera y de las gestiones realizadas por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas.

A través de una transmisión en vivo, la alcaldesa junto a Walfred Castro, director corporativo de Comunicación de Viva Aerobus, y Lorena Cavazos, secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal, anunció que a partir de abril, los días lunes y viernes, la ciudad contará con dos vuelos más a CDMX, para así tener 9 salidas a la semana.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó que este avance es reflejo del trabajo constante de su administración para consolidar a Nuevo Laredo como un referente en desarrollo económico, logística y conectividad.

“Nuevo Laredo vive un momento histórico de crecimiento y transformación. Hoy nuestra ciudad es más competitiva, más atractiva para la inversión y mejor conectada. Estas nuevas frecuencias aéreas son resultado de un gobierno que gestiona, que toca puertas y que trabaja todos los días para que nuestra frontera siga avanzando y ofreciendo mayores oportunidades a su gente, al comercio y al sector productivo, fortaleciendo además el vínculo con la capital del país”, expresó la alcaldesa.

La presidenta municipal subrayó que este anuncio se suma a la reciente inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas de México, un hecho que consolida a Nuevo Laredo como el principal nodo del comercio exterior del país, y que ha sido posible gracias al trabajo coordinado con la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, con quienes se comparte una visión de desarrollo y fortalecimiento institucional para la región.

“Son dos vuelos más que se suman a esta oferta y es algo muy importante por la conectividad que tiene Viva Aerobús, y desde luego se van a incrementar los viajes para hacer turismo y negocios; esto es resultado de la promoción y el empuje que ustedes le están dando a Nuevo Laredo”, señaló Castro.

En cuanto a la operación de la nueva frecuencia, se informó que Viva Aerobus incorporará dos vuelos adicionales semanales los días lunes y viernes. En estos días, el vuelo Nuevo Laredo–Ciudad de México contará con una nueva salida a las 9:45 de la mañana, mientras que el vuelo Ciudad de México–Nuevo Laredo tendrá una nueva salida a las 6:05 de la mañana, sumándose a los horarios ya existentes.

Actualmente, Viva Aerobus cuenta con las siguientes salidas; Estas nuevas frecuencias se suman a las ya existentes: lunes y viernes, NLD-CDMX: 5:40 de la tarde CDMX-NLD: 2:35 de la tarde; martes, jueves y sábado, NLD-CDMX 5:40 de la tarde, CDMX-NLD 2:35 de la tarde; mientras que miércoles y domingo sale NLD-CDMX 6:50 de la tarde y CDMX-NLD 3:40 de la tarde.

Con ello, la aerolínea consolida una oferta de vuelos prácticamente diarios entre ambas ciudades, ampliando las opciones para viajeros de negocios, turismo y actividades logísticas.

Con este anuncio, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones estratégicas que fortalezcan la conectividad aérea, el desarrollo económico y la competitividad de Nuevo Laredo, posicionándose como una ciudad clave para el crecimiento del norte del país y su vinculación con el resto de México.

México buscará alternativa para ayudar a Cuba

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.