Fortalece Municipio infraestructura vial y sanitaria en colonias Los Fresnos y Lagos

La alcaldesa entregó de manera oficial la repavimentación asfáltica por Prolongación Monterrey (cuerpo poniente), entre Anzures y Apizaco, en la colonia Los Fresnos. [Agencias]

La alcaldesa entregó de manera oficial la repavimentación asfáltica por Prolongación Monterrey (cuerpo poniente), entre Anzures y Apizaco, en la colonia Los Fresnos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, continúa fortaleciendo la infraestructura urbana con obras de pavimentación y rehabilitación sanitaria que mejoran la movilidad, elevan la calidad de vida y brindan mayor seguridad a miles de familias.

La alcaldesa entregó de manera oficial la repavimentación asfáltica por Prolongación Monterrey (cuerpo poniente), entre Anzures y Apizaco, en la colonia Los Fresnos.

Una obra con una inversión de 1 millón 636 mil 320 pesos y una superficie de 734 metros cuadrados, los trabajos incluyeron carpeta asfáltica, cajas de válvula, sub-base y/o base, renivelación de pozos de visita, riego de impregnación, señalamiento horizontal, obras de drenaje.

“Estamos entregando calles seguras, modernas y de calidad porque las familias de Nuevo Laredo lo merecen. Nuestro compromiso es seguir transformando cada colonia con obras que duren y que mejoren el bienestar de todos”, expresó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

También se entregó la rehabilitación del colector sanitario en la calle Práxedis López Ramos, entre Valladolid y Laguito, una obra esencial para la salud pública y el buen funcionamiento del drenaje sanitario con una inversión de 8 millones 361 mil pesos.

En los últimos meses, la colonia Los Lagos ha recibido distintas obras que fortalecen su infraestructura urbana como la pavimentación de concreto hidráulico en Lago de Toronto entre Lago de Montebello y Lago de Chapala, la repavimentación del crucero entre Av. Reforma y Municipio Libre, la construcción de banquetas con una inversión total realizada de 17 millones 581 mil 319 pesos.