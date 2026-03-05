Fortalece DIF Nuevo Laredo la cultura de inclusión con el programa ‘Te Presto Mis Zapatos’

En el marco del Mes de la Educación Especial e Inclusiva

Esta dinámica de concientización permite que los participantes vivan de manera directa algunas de las experiencias que enfrentan personas con discapacidad motriz o visual. [Agencias]

Esta dinámica de concientización permite que los participantes vivan de manera directa algunas de las experiencias que enfrentan personas con discapacidad motriz o visual. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de sensibilizar a niñas, niños y docentes sobre los retos que enfrentan las personas con discapacidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo Laredo impulsa el programa “Te Presto Mis Zapatos”, a través del departamento Lazos de Esperanza, en el marco del Mes de la Educación Especial e Inclusiva.

Esta dinámica de concientización permite que los participantes vivan de manera directa algunas de las experiencias que enfrentan personas con discapacidad motriz o visual.

Durante la actividad, alumnas, alumnos y maestros realizan recorridos utilizando sillas de ruedas, andadores, muletas o bastón, así como ejercicios con los ojos vendados, con el objetivo de generar empatía y comprensión sobre las barreras físicas y sociales que existen en la vida cotidiana.

El director general del Sistema DIF, destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente de la institución por fomentar una sociedad más inclusiva y respetuosa.

“Es fundamental que desde la niñez promovamos valores como la empatía y la solidaridad. Cuando entendemos los desafíos que enfrentan otras personas, estamos dando un paso firme hacia una comunidad más consciente e incluyente”, expresó.

Por su parte, la encargada del departamento Lazos de Esperanza, Mirtha Castillo, señaló que el programa se desarrolla durante todo el año, atendiendo la solicitud de escuelas y empresas interesadas en fortalecer la cultura de inclusión.

Durante el arranque de este mes, el programa ha visitado las escuelas primarias Esc. Prof. Santos Guzmán Treviño, Esc. Niño Artillero y Esc. Mariano Azuela, llevando el mensaje de sensibilización a más de mil alumnos. Las visitas continuarán en otras instituciones educativas que ya han agendado la actividad.

El DIF Nuevo Laredo invita a las instituciones educativas y empresas interesadas en implementar esta dinámica a comunicarse con el programa Lazos de Esperanza en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI-DIF), ubicado en calle Jaumave #6970, colonia La Fe, o al teléfono (867) 150 40 00, con el objetivo de sumar esfuerzos en la construcción de una ciudad más inclusiva.