Invita INMUJER a presentación del monólogo ‘Antígona González’

La actriz mexicana Marina de Tavira durante el ensayo de la obra 'Antígona González' en donde aborda el tema de las desapariciones forzadas en México. En el Teatro El Milagro en Ciudad de México el 10 de noviembre del 2025. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo (INMUJER) invita a la ciudadanía a asistir mañana jueves 5 de marzo a la presentación del monólogo “Antígona González”, que se realizará a las 6:00 de la tarde en el Teatro Principal del Centro Cultural.

La puesta en escena será protagonizada por la reconocida actriz mexicana Marina de Tavira, nominada al Premio Óscar como Mejor Actriz de Reparto por su participación en la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón.

La obra, escrita por Sara Uribe y dirigida por Sandra Félix, presenta una historia de profundo contenido social que visibiliza el dolor y la búsqueda de miles de mujeres en México, a través del relato de una mujer que enfrenta múltiples obstáculos para encontrar a su hermano desaparecido.

El evento es gratuito, pero requiere registro previo en el enlace:

https://forms.gle/GQqsndAvnfQsR3pQA

La obra está dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años.

Con esta actividad, el Gobierno Municipal promueve espacios culturales de reflexión y conciencia social en el marco del 8M.