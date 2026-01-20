Fortalece Carmen Lilia Canturosas lazos de unidad con líderes religiosos

Nuevo Laredo, Tam.- En un ejercicio de diálogo, respeto y cooperación institucional, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal sostuvo un encuentro con pastores cristianos y líderes de distintos ministerios religiosos de la ciudad, durante el Desayuno Anual con Líderes y Ministerios de Núcleos Religiosos de Nuevo Laredo.

El evento reunió a cerca de 150 asistentes, representantes de diversas iglesias y congregaciones cristianas, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación, promoviendo iniciativas que impacten de manera positiva en la vida comunitaria.

Durante su mensaje, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas destacó la importancia de la fe como un pilar que contribuye a la cohesión social, la paz y los valores que fortalecen a las familias neolaredenses, reiterando su compromiso de mantener una relación cercana y respetuosa con los distintos núcleos religiosos de la ciudad.

“En Nuevo Laredo creemos que cuando el gobierno y las comunidades de fe trabajan unidos, se construye una sociedad más solidaria, con valores firmes y con un profundo sentido humano. Nuestro compromiso es seguir caminando juntos por el bienestar y el desarrollo integral de nuestra ciudad”, expresó la presidenta municipal.

La alcaldesa, refrendó la disposición del Gobierno Municipal para mantener una relación de colaboración institucional con todas las organizaciones religiosas, siempre en un marco de respeto, pluralidad y diálogo, orientado al bienestar colectivo.

En el encuentro, los líderes de las diferentes congregaciones, reiteraron su compromiso de trabajar de la mano con la alcaldesa, para continuar mejorando la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

La alcaldesa fue recibida por pastores y representantes de iglesias como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Centro Cristiano de Cristianos en Acción, Iglesia de Dios en México, Asamblea de Dios y Nueva Vida, quienes participaron activamente en este espacio de reflexión y diálogo.

Por su parte, el regidor José Hemin Pascacio Rodríguez, subrayó que esta reunión entre la autoridad municipal y las y los pastores cristianos de la localidad es fundamental para compartir propuestas y compromisos que contribuyan al desarrollo social y espiritual de Nuevo Laredo, siempre en un marco de respeto, unidad y colaboración.

El programa incluyó una participación especial de reflexión, así como un convivio que permitió estrechar vínculos entre autoridades municipales y líderes religiosos, reafirmando el propósito común de trabajar en favor de la paz, la armonía y el bienestar de la sociedad.