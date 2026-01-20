Grammy 2026: Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga compiten cara a cara

La ceremonia regresa a la normalidad, tendrá a Trevor Noah como anfitrión final y contará con nominaciones históricas

Premios Grammy se exhibirán en el Grammy Museum Experience en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 10 de octubre de 2017. (Foto AP/Julio Cortez, archivo)

NUEVA YORK.- La 68ª edición anual de los Premios Grammy se llevará a cabo el 1 de febrero en la Arena Crypto.com en Los Ángeles. Este año marca un regreso a la normalidad después de que la ceremonia de 2025 se modificara para centrarse en apoyar los esfuerzos de ayuda tras los devastadores incendios en el área de Los Ángeles.

“Creo que veremos algunos momentos históricos”, dijo a The Associated Press Harvey Mason jr., director general y presidente de la Academia de la Grabación. “Con artistas nominados en categorías en las que no habían sido nominados anteriormente, y un nuevo grupo de talentos que surge en el sistema este año, creo que vamos a ver resultados realmente emocionantes”.

A continuación, lo que necesitas saber sobre los Grammy 2026, incluyendo cómo verlos en streaming y dónde puedes ver a las mayores estrellas de la música caminando por la alfombra roja.

¿Cuándo son los Grammy y cómo puedo ver la gala?

El espectáculo principal se transmitirá en vivo por CBS a partir de las 8:00 p.m. hora del Este el 1 de febrero.

Los Grammy también se pueden ver en servicios de streaming con CBS como Hulu+ Live TV, YouTube TV y FuboTV.

Los suscriptores del plan premium de Paramount+ podrán ver por streaming los Grammy en vivo; los suscriptores regulares de Paramount+ tendrán acceso on demand al día siguiente.

La Premiere de los Grammy, en la que se entregan la mayoría de los premios, tendrá lugar justo antes de la ceremonia televisada a las 3:30 de la tarde hora del Este, 12:30 de la tarde hora del Pacífico en el Teatro Peacock en Los Ángeles. Se puede ver por streaming en el canal de YouTube de la Academia de la Grabación y en live.GRAMMY.com.

¿Quién es el anfitrión de los Grammy?

El comediante Trevor Noah será el anfitrión de la ceremonia por sexta vez consecutiva, pero esta será su última ocasión.

“Estoy muy emocionado de dar la bienvenida a Trevor Noah de nuevo para presentar los Grammy por sexta y, lamentablemente, última vez”, dijo el productor ejecutivo de los Grammy, Ben Winston, dijo en un comunicado. “Ha sido el anfitrión más fenomenal del espectáculo. Es tan inteligente, tan divertido y un verdadero fan de los artistas y la música. Su impacto en la ceremonia ha sido realmente espectacular, y ansiamos colaborar una última vez”.

Muy pocas personas más han presentado seis o más ediciones de los Grammy, incluyendo los artistas musicales Andy Williams, quien presentó siete ceremonias, seguido por John Denver con seis. Noah empató previamente con LL Cool J, quien fue maestro de ceremonias en cinco ediciones.

Noah ha sido nominado al Grammy en cuatro ocasiones y este año compite en la categoría de audiolibro, narración y grabación de historias por “Into The Uncut Grass”, una historia para niños.

“Es un anfitrión especial. Realmente encuentra el equilibrio adecuado entre ser divertido, inteligente y conocedor, pero también ser un fan de la música. Y me encanta eso. Es tan difícil encontrar esa combinación”, dijo Mason jr.

¿Y sobre su partida?

“Cada persona en algún momento de su carrera decide que quiere hacer otra cosa”, señaló Mason jr. “Y estamos muy agradecidos por los años que tuvimos con Trevor. Realmente ha ayudado a definir la ceremonia y a convertirlo en lo que se ha convertido en los últimos seis años”.

¿Cómo puedo ver la alfombra roja?

The Associated Press transmitirá desde la alfombra roja de cuatro horas con entrevistas y material de moda. Se transmitirá en YouTube y APNews.com.

¿Quién está nominado para los Grammy?

Kendrick Lamar lidera las nominaciones con un total de nueve. Está nominado para grabación, canción y álbum del año, marcando la tercera vez que tiene nominaciones simultáneas en esas grandes categorías, así como interpretación de dúo/grupo pop, interpretación de rap melódico, canción de rap y álbum de rap. También está nominado dos veces en la categoría de actuación de rap.

Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor/compositor canadiense Cirkut siguen a Lamar con siete nominaciones cada uno.

Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Leon Thomas y Serban Ghenea cuentan con seis nominaciones cada uno. Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile y Tyler, the Creator tienen cinco cada uno.

Y en la categoría de mejor nuevo artista, Thomas, el grupo global de chicas Katseye, Olivia Dean, The Marías, Addison Rae, sombr, Alex Warren y Lola Young competirán entre sí.

También hay varios nominados por primera vez este año, incluyendo a Tate McRae, Zara Larsson, PinkPantheress, JID y… Timothée Chalamet. Lo leíste correctamente.