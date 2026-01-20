Anuncia Wikipedia acuerdos comerciales con empresas de IA en su aniversario

Las licencias permitirán monetizar el uso de contenido, aliviar servidores y fortalecer herramientas futuras para editores voluntarios

Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, hace gestos durante una entrevista con The Associated Press con motivo del 25 aniversario de la Wikipedia, en Londres, el lunes 12 de enero de 2026. (AP Foto/Frank Augstein)

LONDRES.- Wikipedia presentó el jueves nuevos acuerdos comerciales con una serie de empresas de inteligencia artificial, dentro de las celebraciones de su 25º aniversario.

La enciclopedia en línea de contenido colaborativo anunció que ha firmado acuerdos de licencia con empresas de IA como Amazon, Meta Platforms, Perplexity, Microsoft y la francesa Mistral AI.

Wikipedia es uno de los últimos bastiones de los primeros días de internet, pero esa visión original de un espacio en línea gratuito se ha visto nublada por el dominio de las grandes plataformas tecnológicas y el auge de los chatbots de inteligencia artificial generativa, entrenados con contenido extraído de la web.

Los métodos agresivos de recopilación de datos por parte de los desarrolladores de IA, incluidos los de la vasta reserva de conocimiento gratuito de Wikipedia, han planteado preguntas sobre quién paga en última instancia por el auge de la inteligencia artificial.

La organización sin fines de lucro que gestiona el sitio firmó con Google como uno de sus primeros clientes en 2022 y anunció otros acuerdos el año pasado con actores de IA más pequeños como el motor de búsqueda Ecosia.

Los nuevos acuerdos ayudarán a uno de los sitios web más populares del mundo a monetizar el tráfico intenso de las empresas de IA. Están pagando por acceder al contenido de Wikipedia “a un volumen y velocidad diseñados específicamente para sus necesidades”, dijo la Fundación Wikimedia. No proporcionó detalles financieros u otros detalles.

Mientras que el entrenamiento de IA ha provocado batallas legales en otros lugares por derechos de autor y otros temas, el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, dijo que lo acoge con satisfacción.

“Estoy muy contento personalmente de que los modelos de IA se entrenen con datos de Wikipedia porque están editados por humanos”, dijo Wales a The Associated Press en una entrevista. “Realmente no querría usar una IA que esté entrenada solo en X, ya sabe, como una IA muy enojada”, dijo Wales, refiriéndose a la plataforma de redes sociales del multimillonario Elon Musk.

Wales dijo que el sitio quiere trabajar con las empresas de IA, no bloquearlas. Pero “probablemente deberías contribuir y pagar tu parte justa del costo que nos estás imponiendo”.

La Fundación Wikimedia, un grupo sin fines de lucro que gestiona Wikipedia, instó el año pasado a los desarrolladores de IA a pagar por el acceso a través de su plataforma empresarial y dijo que el tráfico humano había caído un 8%. Mientras tanto, las visitas de bots, a veces disfrazadas para evadir la detección, estaban sobrecargando sus servidores al extraer grandes cantidades de contenido para alimentar los modelos de lenguaje de IA.

Los hallazgos destacaron las tendencias cambiantes en línea, ya que los resúmenes de IA de motores de búsqueda y chatbots resumen la información en lugar de enviar a los usuarios a sitios mostrándoles enlaces.

Wikipedia es el noveno sitio más visitado en internet. Tiene más de 65 millones de artículos en 300 idiomas que son editados por unos 250.000 voluntarios.

El sitio se ha vuelto tan popular en parte porque es gratuito para que cualquiera lo use.

“Pero nuestra infraestructura no es gratuita, ¿verdad?” dijo la directora general de la Fundación Wikimedia, Maryana Iskander, en una entrevista separada en Johannesburgo, Sudáfrica.

Cuesta dinero mantener los servidores y otra infraestructura que permite tanto a individuos como a empresas tecnológicas “extraer datos de Wikipedia”, dijo Iskander, quien dejará su cargo el 20 de enero y será reemplazada por Bernadette Meehan.

La mayor parte de la financiación de Wikipedia proviene de ocho millones de donantes, la mayoría de ellos particulares.

“No están donando para subsidiar a estas enormes empresas de IA”, dijo Wales, y señaló que esos donantes opinan que “no puedes simplemente aplastar nuestro sitio web. Tienes que entrar de la manera correcta”.

Los editores y usuarios podrían beneficiarse de la IA de otras maneras. La Fundación Wikimedia ha delineado una estrategia de IA que, según Wales, podría resultar en herramientas que reduzcan el trabajo tedioso para los editores.

Aunque la IA no es lo suficientemente buena para escribir entradas de Wikipedia desde cero, podría, por ejemplo, usarse para actualizar enlaces rotos escaneando el texto circundante y luego buscando en línea para encontrar otras fuentes.

“Aún no tenemos eso, pero ese es el tipo de cosas que creo que veremos en el futuro”.

La inteligencia artificial también podría mejorar la experiencia de búsqueda en Wikipedia, evolucionando del método tradicional de palabras clave a un estilo más de chatbot, dijo Wales.

“Puedes imaginar un mundo donde puedes hacerle una pregunta al cuadro de búsqueda de Wikipedia y te citará de Wikipedia”, dijo. Podría responder diciendo “aquí está la respuesta a tu pregunta de este artículo y aquí está el párrafo real. Eso me parece realmente útil y creo que también nos moveremos en esa dirección”.

Reflexionando sobre los primeros días, Wales dijo que fue un momento emocionante porque muchas personas estaban motivadas para ayudar a construir Wikipedia después de que él y el cofundador Larry Sanger, quien abandonó el proyecto hace mucho tiempo, la crearon como un experimento.

Sin embargo, aunque algunos podrían mirar hacia atrás con nostalgia a lo que ahora parece ser un tiempo más inocente, Wales dijo que esos primeros días de internet también tenían un lado oscuro.

“La gente también era bastante tóxica en ese entonces. No necesitábamos algoritmos para ser malos entre nosotros”, dijo. “Pero, ya sabe, fue un tiempo de gran emoción y un verdadero espíritu de posibilidad”.

Wikipedia ha recibido críticas recientes de personas de la derecha política, que han acusado al grupo de estar sesgada a favor de la izquierda.

Los legisladores republicanos en el Congreso de Estados Unidos están investigando supuestos “esfuerzos de manipulación” en el proceso de edición de Wikipedia que, según ellos, podrían inyectar sesgo y socavar puntos de vista neutrales en su plataforma y en los sistemas de IA que dependen de ella.

Una fuente notable de crítica es Musk, quien el año pasado lanzó su propio rival impulsado por IA, Grokipedia. Ha criticado a Wikipedia por estar llena de “propaganda” y ha instado a la gente a dejar de donar al sitio.

Wales dijo que no considera a Grokipedia una “amenaza real” para Wikipedia porque se basa en grandes modelos de lenguaje, que son los archivos de texto en línea en los que se entrenan los sistemas de IA.

“Los modelos de lenguaje grande no son lo suficientemente buenos para escribir material de referencia de calidad. Así que mucho de eso es simplemente Wikipedia regurgitada”, dijo. “A menudo divaga bastante y en cierto modo es un sinsentido. Y creo que cuanto más oscuro sea el tema que investigues, peor es”.

Recalcó que su crítica no iba dirigida específicamente contra Grokipedia.

“Es solo la forma en que funcionan los modelos de lenguaje grande”.

Wales dice que conoce a Musk desde hace años, pero no han estado en contacto desde que se lanzó Grokipedia.

“Probablemente debería escribirle”, dijo Wales.

¿Qué le diría?

“¿Cómo está tu familia? Soy una persona amable, realmente no quiero pelear con nadie”.