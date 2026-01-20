Batacazo en la Champions: Man City pierde ante el modesto Bodø/Glimt

El arquero Gianluigi Donnarumma del Manchester City tras encajar un gol en la derrota 3-1 ante Bodo/Glimt en la Liga de Campeones, el martes 20 de enero de 2026, en Bodo, Noruega. (Fredrik Varfjell/NTB vía AP)

El arquero Gianluigi Donnarumma del Manchester City tras encajar un gol en la derrota 3-1 ante Bodo/Glimt en la Liga de Campeones, el martes 20 de enero de 2026, en Bodo, Noruega. (Fredrik Varfjell/NTB vía AP)

El Manchester City sufrió una de las derrotas más humillantes en la historia de la Liga de Campeones, sucumbiendo el martes 3-1 ante el modesto club noruego Bodø/Glimt.

La expulsión de Rodri en la segunda mitad completó una aciaga noche para el City, un club que gasta grandes sumas en fichajes, en Bodø, una ciudad pesquera con una población de alrededor de 55.000 habitantes y ubicada al norte del Círculo Polar Ártico, a más de 1.000 kilómetros al norte de Oslo.

Kasper Høgh firmó goles desde corta distancia a los 22 y 24 minutos para que Bodø/Glimt —un debutante en el torneo esta temporada— se encaminara a su primera victoria en la competición.

Jens Petter Hauge enloqueció a los aficionados locales dentro del estadio Aspmyra, con capacidad para 8.000 personas, al clavar el balón en el ángulo superior a los 58, poniendo un asombroso 3-0 en el marcador.

El City respondió mediante Rayan Cherki a los 60, pero las esperanzas de una remontada se vieron minadas por Rodri —el ganador del Balón de Oro en 2024— al ser expulsado a los 62 tras recibir una segunda tarjeta amarilla en rápida sucesión.

La victoria no fue casualidad para Bodø, que constantemente perforó la porosa defensa del City, muy mermada por lesiones, en jugadas de contragolpes. Les anularon dos goles por decisiones de fuera de juego ajustadas, además de remecer el travesaño y forzar algunas intervenciones providenciales de Gianluigi Donnarumma.

El City de Pep Guardiola ha gastado más de 500 millones de dólares en nuevos fichajes durante los últimos 12 meses, pero está pasando por un mal momento. Venía de perder 2-0 ante su clásico rival Manchester United en la Liga Premier el sábado.

Esta sorpresa se encuentra entre los resultados más improbables a lo largo de los años en la Liga de Campeones, destacándose la victoria del club moldavo Sheriff por 2-1 ante el Real Madrid 2021, el triunfo de Rubin Kazán por 2-1 ante el Barcelona de Guardiola en 2009, y el Basilea suozo venciendo al Manchester United de Alex Ferguson por el mismo marcador en 2011.

Más tarde, el Arsenal —el único equipo con paso perfecto después de seis jornadas, visita al Inter de Milán. El campeón defensor Paris Saint-Germain y el Real Madrid buscan victorias para acercarse a la clasificación automática a los octavos de final.

Los ocho primeros de la fase de liga avanzan directamente a los octavos de final. Muchos de los mejores equipos de Europa están luchando para evitar caer en las posiciones 9-24 y tener que transitar por los playoffs.

El Madrid, 15 veces campeón, es uno de ellos al ubicarse en el séptimo lugar. Con 12 puntos, los mismos que el noveno Liverpool, el gigante español recibe al Mónaco.

Kairat sin victorias

El club kazajo Kairat Almaty, otro debutante en el torneo, se mantuvo como uno de los cuatro equipos sin una victoria hasta ahora tras caer 4-1 ante Club Brujas.

Los belgas anotaron dos veces en cada mitad para conseguir su segunda victoria en la fase de liga y con siete puntos no pierde la ilusión de acceder a los playoffs.

Kairat sigue hundido en el fondo de la tabla con un solitario punto.