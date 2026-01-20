México anuncia el envío a EU de 37 integrantes de organizaciones criminales

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México anunció el martes el envío a Estados Unidos de 37 criminales, el tercero que realiza en menos de un año.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en su cuenta de X que los 37 “operadores de organizaciones criminales” fueron enviados a cárceles de seis ciudades de Estados Unidos a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, pero no precisó los nombres.

García Harfuch indicó que los traslados se realizaron conforme a la ley mexicana y justificó los envíos alegando que los criminales representaban “una amenaza real para la seguridad del país”.

Los detenidos fueron enviados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

“Con este traslado ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, agregó García Harfuch.

En febrero del año pasado México envió a Estados Unidos a 29 capos, entre quienes estaba Rafael Caro Quintero, al que busca procesar por varios cargos, entre ellos orquestar la muerte de un agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA ocurrido en 1985.

Seis meses después, las autoridades mexicanas trasladaron a un segundo grupo de 26 personas requeridas en Estados Unidos por presuntos vínculos con organizaciones narcotraficantes.