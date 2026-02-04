Fortalece Ayuntamiento la transparencia y vigilancia ciudadana con DIGA

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de una política firme de fortalecimiento del trabajo honesto y responsable de los servidores públicos, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Contraloría y Transparencia, habilitó una nueva línea de WhatsApp del Programa DIGA, mediante la cual la ciudadanía podrá presentar denuncias anónimas contra funcionarios que incurran en conductas indebidas.

Este nuevo canal de comunicación, disponible en el número 867 739 9666, de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, busca acercar al gobierno con la gente, facilitar el acceso a los mecanismos de denuncia y fortalecer la participación ciudadana como eje fundamental de una administración abierta y responsable.

Cada denuncia recibida es analizada y, en caso de contar con los elementos necesarios, la Secretaría de Contraloría y Transparencia da seguimiento conforme a los procedimientos establecidos, abriendo la carpeta de investigación correspondiente y aplicando, en su caso, las sanciones previstas en el Código Municipal y la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Además del canal de WhatsApp, el Gobierno Municipal recuerda a la ciudadanía que también puede realizar sus denuncias de manera directa a través del portal oficial https://nld.gob.mx/diga, ampliando así las opciones para ejercer una vigilancia ciudadana activa y responsable.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de gobernar con honestidad, cercanía y transparencia, respaldando a los funcionarios que cumplen con su deber y actuando con firmeza ante cualquier conducta que atente contra la confianza de la ciudadanía.