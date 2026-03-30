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Firman Barra de Abogados y CECAN convenio de colaboración

La agrupación brindará asesorías jurídicas gratuitas a los alumnos y padres de familia del instituto que lo requieran

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Barra de Abogados, representada por su presidente, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, y el Centro de Estudios de Ciencias de Nuevo Laredo (CECAN), encabezado por su director, el Lic. Carmelo Reyes Zúñiga, formalizaron una alianza estratégica para fortalecer la vinculación académica y el apoyo jurídico en la región. También se contó con la presencia de el Lic Jesús Vargas Álvarez, Gerente de Relaciones Institucionales.

​El acuerdo establece los siguientes beneficios clave:

​Apoyo Educativo: Los agremiados a la Barra de Abogados y sus familiares directos podrán acceder a becas exclusivas y programas de descuento en la oferta educativa que ofrece el CECAN.

​Compromiso Social: En reciprocidad, la agrupación brindará asesorías jurídicas gratuitas a los alumnos y padres de familia del instituto que lo requieran.

​Con esta firma, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño y el Lic. Carmelo Reyes Zúñiga reafirman el compromiso de sus respectivas instituciones con la profesionalización constante y el bienestar de las familias neolaredenses.

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