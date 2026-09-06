Filis vencen a Bravos y se acercan al liderato divisional

Zack Wheeler dominó desde la lomita y Kyle Schwarber conectó su jonrón 41 de la temporada

El venezolano Luis Arráez, de los Filis de Filadelfia, festeja luego de conectar un sencillo en el encuentro ante los Bravos de Atlanta, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Laurence Kesterson)

El venezolano Luis Arráez, de los Filis de Filadelfia, festeja luego de conectar un sencillo en el encuentro ante los Bravos de Atlanta, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Laurence Kesterson)

FILADELFIA.- Zack Wheeler repartió nueve ponches en seis sólidas entradas, Kyle Schwarber conectó su 41er jonrón —el mayor número de las Grandes Ligas— y los Filis de Filadelfia se acercaron a cuatro juegos de los Bravos de Atlanta, líderes de la División Este de la Liga Nacional, al vencerlos el sábado por 4-2.

El venezolano Luis Arráez sumó dos hits y una carrera impulsada por los Filis, bicampeones defensores de la división, que han ganado 16 de sus últimos 20 compromisos.

Otro venezolano, Ronald Acuña Jr., se voló la cerca, lo mismo que Austin Riley, por Atlanta, que perdió apenas por tercera vez en 12 juegos.

Wheeler (12-5) salió de un atolladero con las bases llenas y sin outs en la primera entrada y luego se pareció más al dominante derecho que ha sido durante gran parte de su carrera, tras un agosto titubeante en el que registró una efectividad de 6,26. Wheeler permitió una carrera con tres hits.

El dominicano Jhoan Durán resolvió el noveno inning en tres hombres para conseguir su 30mo salvamento.

Después de permitir un par de sencillos y una base por bolas para abrir el juego, Wheeler retiró a Michael Harris II con un elevado de foul, ponchó al hondureño Mauricio Dubón y provocó un elevado de Ozzie Albies.

Filadelfia anotó dos carreras en la parte baja del episodio ante el venezolano Martín Pérez (8-9) con el sencillo impulsor de Arraez y la base por bolas con las bases llenas a J.T. Realmuto. Acuña probablemente evitó tres carreras con una espectacular atrapada en salto, que puso fin a la entrada, a un lineazo de Bryson Stott entre el jardín derecho y el central.