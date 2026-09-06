Boca deja escapar el triunfo ante Gimnasia de Mendoza

El Xeneize ganaba 2-1, pero recibió el empate en tiempo añadido y terminó repartiendo puntos

CIUDAD DE MÉXICO.- En un partido parejo y cambiante, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Boca Juniors empataron el sábado 2-2 en el estadio Víctor Legrotaglie por la octava fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Alan Velasco marcó el primero para el equipo de Rodolfo Arruabarrena a los 16 minutos. Ignacio Sabatini igualó transitoriamente a los 18. El segundo gol xeneize fue marcado por Kevin Zenón a los 37. Finalmente, la igualdad definitiva fue conseguida por Esteban Fernández a los 92.

Boca presentó un equipo con habituales suplentes para darle descanso a los titulares ya que disputará la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana el martes próximo. Su rival será el San Pablo.

Con este resultado, los xeneizes cuentan con 11 puntos en el Grupo A y ocupan el sexto puesto. En tanto, los blanquinegros tienen 16 y están en el primer lugar de esta zona.

La primera parte fue buena, con situaciones de gol en ambos costados. Los visitantes encontraron la primera ventaja con un gran remate de Velasco arriba, a un ángulo desde el borde del área.

Los blanquinegros lograron empatar rápidamente con un disparo fuerte del delantero Sabatini después de lograr hacerse el espacio.

La última parte del primer tiempo fue más favorable a los boquenses. Alan Velasco hizo un taco, el balón le quedó a Dylan Gorosito que pasó con precisión para el toque en el área chica de Zenón y el 2-1 de la visita.

En el complemento, Boca aprovechó la ventaja en el marcador para ceder pelota y terreno. Sobre el final, Esteban Fernández aprovechó un mal despeje para disparar fuerte de derecha para el 2-2 final.

“Es un partido donde uno está ganando. Tuvimos para hacer un gol más. Nos vamos con la sensación de que dejamos ir dos puntos”, dijo Velasco post partido. “Merecíamos ganar en esta cancha”.

A los 10 minutos de todos los partidos de primera se hizo un homenaje a Lionel Messi tras anunciar en una red social que se retiró del seleccionado argentino.

Mientras tanto, San Lorenzo venció por 1-0 a Talleres. El tanto azulgrana fue marcado por Alexis Cuello a los 62 con un cabezazo sobre la línea. Cinco minutos antes, Matías Galarza había sido expulsado por los albiazules.

Ambos equipos contaron con nuevos técnicos. Walter Perazzo en los locales y Omar De Felippe en la T.

Aldosivi consiguió su primera victoria de liga en 2026 al derrotar por 3-1 a Banfield. Renzo Malanca (33’) en contra y Andrés Vombergar (41’ y 51’) convirtieron para el conjunto marplatense. El tanto verdiblanco fue obra de Matías Hernández de penal (50’).

Aldosivi triunfó tras 24 presentaciones. Suma una victoria, 10 empates y 13 derrotas en lo que va del año.

Gimnasia y Esgrima de La Plata derrotó a Tigre por 2-1. Germán Conti (45+1’) y Agustín Auzmendi, de penal (66’), fueron los goleadores triperos. La diana del equipo de Victoria fue obra de Ignacio Russo (49’).

Vélez Sarsfield superó por 1-0 a Estudiantes. El tanto fue anotado por Ronaldo Martínez a los 39.

La victoria le permitió a los velezanos llegar al segundo puesto en la tabla de la zona A con 16 unidades.

El domingo se jugará el clásico entre Rosario Central y Newell’s Old Boys en el Gigante de Arroyito. Mientras que River Plate recibirá a Independiente Rivadavia.

Otros resultados: Estudiantes (Río Cuarto) 0, Sarmiento 2; Belgrano 1, Huracán 1; Platense 1, Deportivo Riestra 1 (viernes).

Próximos partidos: Central Córdoba-Independiente (Avellaneda), Lanús-Defensa y Justicia, Racing-Atlético Tucumán (domingo); Barracas Central-Argentinos Juniors, Unión-Instituto (lunes).

Posiciones: Grupo A: Gimnasia (M), Vélez, Instituto 16 puntos; Defensa 14; Newell’s, Boca 11; Unión, Independiente, San Lorenzo 10; Riestra, Platense 9; Estudiantes, Lanús, Central Córdoba 7; Talleres 5.

Grupo B: Argentinos 16 puntos; Sarmiento, Gimnasia (LP) 15; Belgrano, Tigre 12; Ind. Rivadavia, Rosario Central 11; Atl. Tucumán, Huracán, Barracas 10; River, Banfield 7; Estudiantes (RC) 6; Aldosivi, Racing 5.