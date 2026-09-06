Deslaves dejan muertos y desaparecidos tras paso de tifón Saudel

En esta imagen difundida por la Agencia Noticiosa Xinhua, rescatistas trabajan en el lugar de un deslave luego de varios días de intensas lluvias por el paso de la tormenta Saudel, el sábado 5 de septiembre de 2026, en el condado de Suichuan, en la provincia de Jiangxi, en China. (China Anneng Group Second Engineering Bureau Co., Ltd./Xinhua via AP)

En esta imagen difundida por la Agencia Noticiosa Xinhua, rescatistas trabajan en el lugar de un deslave luego de varios días de intensas lluvias por el paso de la tormenta Saudel, el sábado 5 de septiembre de 2026, en el condado de Suichuan, en la provincia de Jiangxi, en China. (China Anneng Group Second Engineering Bureau Co., Ltd./Xinhua via AP)

BEIJING.- Un deslizamiento de lodo cobró la vida de dos personas y dejó a otras 10 desaparecidas en el este de China, además de causar daños en una decena de viviendas, luego de varios días de lluvias torrenciales provocadas por el paso del tifón Saudel, informaron medios estatales el domingo.

El deslave afectó a parte de una aldea en el condado de Suichuan, en la provincia de Jiangxi, durante la madrugada del sábado, lo que llevó a los rescatistas a acudir rápidamente al lugar y a reubicar a los residentes en zonas más seguras para evitar nuevos peligros, explicaron las autoridades en un comunicado. Una persona sacada de entre los escombros fue hallada muerta, mientras que otras dos fueron rescatadas con vida y en buen estado, añadió.

Los rescatistas localizaron a primera hora del domingo el cuerpo de uno de los desaparecidos entre los escombros de viviendas, indicó la televisora estatal CCTV.

CCTV informó por separado que dos personas murieron en la provincia de Hunan, en el centro-sur de China, tras un aguacero provocado por el tifón. El reporte no especificó la causa de las muertes, pero señaló que la lluvia desencadenó deslizamientos de tierra y otros desastres.

El tifón Saudel tocó tierra dos veces en la provincia de Zhejiang el 28 de agosto y volvió a hacerlo por tercera vez como tormenta tropical en la provincia de Fujian el jueves, de acuerdo con la agencia noticiosa oficial china, Xinhua. Ambas provincias limitan con Jiangxi.

En Fujian, las autoridades locales reportaron el viernes que había varios residentes desaparecidos tras días de fuertes precipitaciones, según Xinhua. La cifra exacta no estaba clara, pero más de 100 viviendas se derrumbaron en Huating, en la ciudad de Putian, agregó. Un dique se desbordó y se rompió el jueves por la tarde, lo que anegó aldeas y dejó a residentes atrapados, apuntó la información.

Unos 600.000 residentes habían sido evacuados de zonas costeras y del interior consideradas de riesgo en Fujian hasta la noche del viernes, reportó Xinhua.

Imágenes de la televisora estatal CCTV mostraron que algunas calles se convirtieron en ríos, mientras los rescatistas desplegaban botes inflables en sus labores.