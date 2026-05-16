FGR abre carpeta contra militares mexicanos acusados de violar a adolescente estadounidense; el Consulado de EE.UU. respalda la denuncia

La menor fue golpeada, amenazada, despojada de su teléfono y de 150 pesos, y violada sexualmente por al menos diez militares. #AbusoMilitar #JusticiaParaJenny #FGR #EjércitoMexicano #NuevoLaredo #Tamaulipas #DerechosHumanos #ViolenciaSexualMilitar #MenorDeEdad #CiudadanaEstadounidense #ConsuladoEEUU #NiUnaMás #JusticiaBinacional #CarpetaFGR #AbusoSexual #MilitaresVioladores #FED0008602026 #ExigimosJusticia #ProtecciónAMenores #TamaulipasExige

Nuevo Laredo, Tam .— La Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0000860/2026 por el delito de abuso sexual contra personal del Ejército Mexicano, tras la denuncia interpuesta por una adolescente estadounidense de 16 años y su madre —ambas ciudadanas de Estados Unidos— asesoradas por personal del Consulado General de EE.UU. en Nuevo Laredo.

La denuncia fue presentada ante la Célula IV-5 de la FGR conforme al artículo 260 del Código Penal Federal. La intervención del Consulado fue inmediata: el personal consular acompañó y asesoró a la víctima, identificada como J.L.L.A., y a su madre Samantha durante todo el proceso legal.

Los hechos ocurrieron en una brecha del kilómetro 19 de la carretera Nuevo Laredo–Piedras Negras. La menor caminaba con una amiga hacia el rancho “El Coral” cuando al menos diez elementos del Ejército, a bordo de dos camionetas y un camión blindado, la interceptaron y persiguieron por el monte.

“Vimos que venían los soldados y como íbamos en el monte nos dio mucho miedo y corrimos. Solamente me alcanzaron a mí.” Narro la víctima.

La menor fue golpeada, amenazada, despojada de su teléfono y de 150 pesos, y violada sexualmente por al menos diez militares. El ataque no cesó pese a que la víctima se encontraba en su período menstrual. Antes de huir, los agresores la amenazaron para que no denunciara.

“A mi hija la violaron soldados del Ejército Mexicano. Gracias al Consulado de Estados Unidos pudimos denunciar. Ahora exijo que la FGR investigue y que los culpables paguen. No me voy a callar” enfatizo Samantha, madre de la víctima, ciudadana estadounidense

La víctima logró caminar hasta la carretera, donde un automovilista la auxilió. La investigación cuenta con un indicio clave: el uniforme de uno de los agresores portaba la insignia “Cabo Juan”. La carpeta FED/TAMP/NVO.LAR/0000860/2026 está abierta. La exigencia es una sola: justicia.

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