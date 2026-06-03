FBI mata a tiros a hombre que retenía rehenes en California

Un hombre mantuvo a 10 personas como rehenes dentro de un edificio de oficinas en California antes de que el FBI lo matara la madrugada del miércoles, poniendo fin al enfrentamiento de más de 15 horas, informó la policía.

Los rehenes fueron encontrados ilesos dentro del edificio en el centro de Bakersfield que alberga un banco y una oficina del distrito escolar, indicó el Departamento de Policía de Bakersfield en un comunicado.

Anthony Scott Searles-Harris, de 41 años, fue abatido alrededor de las 4:20 a.m., según Sid Patel, de la oficina de campo del FBI en Sacramento. Patel declaró que el sospechoso tiene un historial de violencia y es un delincuente sexual registrado.

El enfrentamiento en el centro de Bakersfield comenzó alrededor de la 1 p.m. del martes, cuando los agentes respondieron a una llamada por una amenaza de bomba en el edificio del Chase Bank, un edificio de oficinas de cuatro pisos con ventanas de vidrio oscuro. La policía de Bakersfield indicó que el hombre se atrincheró dentro con varias personas.

El equipo de negociación de crisis del departamento de policía habló con el sospechoso por teléfono y finalmente dos rehenes fueron liberados la noche del martes, indicó la policía.

Edificios cercanos, incluido el Ayuntamiento y la sede de la policía que están a solo una cuadra, fueron evacuados y algunas carreteras se cerraron temporalmente durante la situación de rehenes. Bakersfield, una ciudad de unos 380.000 residentes, es la sede del condado de Kern, en gran parte rural, y está a unos 160 kilómetros (100 millas) al noreste de Los Ángeles.

Un portavoz de JPMorgan Chase indicó que la sucursal bancaria está en la planta baja del edificio.

Los agentes establecieron un perímetro alrededor del área y advirtieron al público que se mantuviera alejado.

“Tenemos todos y cada uno de los recursos a nuestra disposición aquí para lograr la resolución más segura posible”, declaró el martes el sargento de la policía de Bakersfield Eric Celedon.

Jacob Davidson, un livestreamer conocido como Dad’s Gone Live, estaba a una cuadra del banco en la tienda de tatuajes de su familia cuando empezó a recibir llamadas sobre la amenaza de bomba.

“Entré al estacionamiento subterráneo del banco y vi a los policías entrar por la parte trasera del banco. Esta es la mayor presencia policial que he visto en este pueblo”, señaló Davidson.

Su transmisión en vivo captó a través de una ventana del edificio a una mujer meciéndose de un lado a otro el martes por la noche antes de agacharse por debajo de la ventana. Más tarde, se pudieron ver dos manos moviéndose.