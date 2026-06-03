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Tormenta tropical Amanda es la primera de la temporada de huracanes

Del Pacífico

AP

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Amanda se formó el miércoles en el océano Pacífico, lo que marca el primer ciclón tropical de la temporada, informó el Centro Nacional de Huracanes.
Amanda se encontraba a unos 2.375 kilómetros (1.475 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, según el centro meteorológico con sede en Miami. Con el centro de la tormenta en el mar, el ciclón no representaba una amenaza inmediata para tierra.
Amanda tenía vientos máximos sostenidos de 65 kph (40 mph), dijeron los meteorólogos. Se pronosticó que la tormenta se fortalecería durante los próximos días y luego se debilitaría durante el fin de semana.
La temporada de huracanes del Pacífico comenzó el 15 de mayo. La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el lunes, y aún no se han formado ciclones en esa cuenca este año.
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