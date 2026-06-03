Cae Tecos ante Rieleros en apertura de serie

Nuevo Laredo, Tam.- Juego práctico, ajustado y de ida y vuelta entre Tecos de los Dos Laredos y Rieleros de Aguascalientes, favoreció en el resultado final a la novena visitante que se impuso este martes 4 carreras por 3 en el comienzo de la serie en el Parque La Junta.

Los del riel tuvieron en Gabriel Noriega al responsable de producir dos de las cuatro anotaciones de la jornada, al irse de 4-2 con doble incluido.

El canadiense Nicholas Togrlic-Iverson (3-1, 6.52) se apuntó el triunfo con la entrada de la suerte trabajada, de un imparable y par de abanicados. Cameron Robinson (10, 0.43) permitió un hit y ponchó a dos contrarios para conseguir el rescate y reducir aún más su ya microscópica efectividad.

Ryan Hendrix (2-3, 3.09) sufrió la derrota para los de casa con la anotación de la diferencia en el octavo inning, con dos hits y un ponche a sus números.

Aguascalientes (21-19) tomó la delantera en el amanecer del tercer rollo ante Andrew Parrish con dobletes consecutivos después de un out, tanto de Gabriel Lino al jardín central y de Gabriel Noriega al bosque izquierdo, moviendo el marcador a 1 por 0.

La respuesta de Tecos (18-22) apareció en la cuarta tanda con sencillo productor de Zoilo Almonte al sector izquierdo tras dos outs, arribando a la registradora Harold Ramírez para la igualada a 1 frente a envíos de Greg Duncan.

Matthew Batten inició el quinto rollo con doble por el central para los visitantes, siendo avanzado con toque de sacrificio de Gabriel Lino, y posteriormente anotaba el 2-1 en tiro malo del antesalista Jonathan Davis a la inicial tras batazo de Matthew McDermott.

El cierre de ese quinto inning puso el score favorable 3 por 2 para los Binacionales con doble productor de Ítalo Motta al jardín de la derecha, anotando la carrera del empate Luis de los Santos, quien iniciaba la tanda también con doble por el mismo sector. La anotación del despegue llegó con sencillo al izquierdo de parte de Ryan Aguilar, produciendo su primera rayita de la temporada.

La igualada para los hidrocálidos aparecía en el inning de la suerte ante el primer relevista Jonathan Haab luego de que Maikel Serrano y Matthew Batten ligaran sencillos al sector izquierdo, Gabriel Lino se sacrificara para el avance de ambos, y Gabriel Noriega mandara al plato a Serrano con bola ocupada en el intento de hacer el out en home.

El 4 por 3 definitivo para Rieleros llegó en el octavo rollo ante Ryan Hendrix, pues después de un tercio José Rondón disparó doble al derecho, avanzó a la antesala en rola de Maikel Serrano al campocorto y con infield hit de Matthew Batten por la tercera almohadilla llegaba al plato con la anotación de la diferencia.

Con ciertos problemas Cameron Robinson logró su décimo rescate de la campaña, al conseguir par de ponches y permitir un imparable de Yadiel Hernández, que aprovechó el corredor emergente Cade Gotta para robar segunda base y provocar mal tiro del receptor para moverse a la antesala, sin embargo, no pudo avanzar de ahí.

El pitcheo abridor contó con el zurdo local Andrew Parrish (5.0IP, 5H, 1CL, 1BB, 5K). Por Aguascalientes lo hizo Greg Duncan (5.0IP, 7H, 3CL, 7K).

Por Tecos relevaron también Adolfo Ramírez (0.2IP, 1K) y el recién llegado Taylor Williams (1.0IP, 1H, 1K). Por los visitantes lo hicieron los zurdos Jonathan Vargas (1.0IP) y James Burnette (1.0IP, 1K, HLD).

La serie continúa este miércoles 3 de junio en el Uni-Trade Stadium a partir de las 19:30 horas (hora Dos Laredos). Daniel Mengden (2-0, 2.66) enfrentará al dominicano Harol González (2-0, 4.63). En el nido texano estará disponible la promoción de ‘Ladies Night’ con boletos al 2×1 para las mujeres que asistan al encuentro.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E AGS 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 10 1 TECOS 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 9 1

PG: Nicholas Trogrlic-Iverson (3-1, 6.52); PP: Ryan Hendrix (2-3, 3.09); SV: Cameron Robinson (10, 0.43); HR: No hubo.