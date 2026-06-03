Se atrinchera hombre con rehenes dentro de banco en California

Policías acuden al sitio donde un hombre se atrincheró dentro de un banco, el martes 2 de junio de 2026, en Bakersfield, California. (Jacob, Dad's Gone Live vía AP)

Policías acuden al sitio donde un hombre se atrincheró dentro de un banco, el martes 2 de junio de 2026, en Bakersfield, California. (Jacob, Dad's Gone Live vía AP)

BAKERSFIELD, California.- Un hombre se atrincheró en un edificio bancario en la ciudad de Bakersfield, en el sur de California, con un número desconocido de rehenes, informó la policía el martes.

Los agentes, que respondieron a una llamada por una amenaza de bomba, llegaron alrededor de la 1 de la tarde al edificio del Chase Bank en el centro de Bakersfield y descubrieron que un hombre se había atrincherado dentro “con varios miembros de la comunidad”, informó el Departamento de Policía de Bakersfield en un comunicado.

A través de negociaciones, uno de los rehenes pudo ser liberado y el resto están en “buen estado de salud” , afirmó el sargento Eric Celedon, de la policía de la ciudad.

“Tenemos todos y cada uno de los recursos a nuestra disposición aquí para llegar a la resolución más segura posible”, manifestó.

Los edificios cercanos fueron evacuados, incluido el Ayuntamiento y la sede de la policía, y algunas calles fueron cerradas temporalmente, según funcionarios. Los agentes establecieron un perímetro alrededor del edificio y los negocios cercanos, dijeron las autoridades.

Celedon advirtió al público que se mantenga fuera del área, explicando que esta sigue siendo una situación muy activa.

El equipo de negociación del departamento de policía estaba en contacto con el sospechoso por teléfono.

Alrededor de una docena de autos de la policía estaban en el lugar junto con un vehículo táctico y varios equipos de respuesta a emergencias. También había agentes del FBI presentes.

Jacob Davidson, conductor de un programa en streaming conocido como Dad’s Gone Live, estaba a una cuadra del banco, en la tienda de tatuajes de su familia, cuando empezó a recibir llamadas de sus suscriptores alertándolo sobre la amenaza de bomba.

“Entré al estacionamiento del banco y vi a los policías entrar por la parte trasera del edificio. Esta es la mayor presencia policial que he visto en esta ciudad”, señaló Davidson. “Ahora los veo instalar las carpas de trauma con las etiquetas verdes, rojas y amarillas, y también etiquetas negras, junto con un centro de mando a aproximadamente una cuadra”.

Las agencias policiales suelen instalar de manera preventiva carpas de trauma —codificadas por colores para ayudar a clasificar a las personas según la gravedad de las lesiones— por si llegan a ser necesarias durante una situación de emergencia.