FAMILIA ES ACOSADA POR MILITARES, LUEGO DE DENUNCIARLOS POR DISPAROS Y GRAVES LESIONES

Nuevo Laredo, Tam.-Luego de presentar una denuncia hace dos años contra elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), familia es acosada, intimidada y amenazada en su domicilio por personal castrense, Tania Elizabeth González Gómez señala que no les permiten el ingreso a su vivienda.

“A partir de esa vez empezaron a molestarnos, acosarnos, a cada rato paraban a mis hijos afuera, ni siquiera es en la calle, conocen la dirección y es aquí afuera donde los paran, entonces yo no había hecho nada, desde noviembre que no, nos molestaban y ahora empezaron otra vez, y el día de ayer ya fue más directo en mi domicilio” declaró Tania Elizabeth González Gómez.

La quejosa relata que recibió una llamada de sus hijos, advirtiéndole que personal militar no permitían la entrada a su domicilio, por lo que tomaron fotos y videos, para que exista evidencia, del acoso e intimidación que esta viviendo la familia Bustos González.

“Me habla mi hijo de quince años y me dice que: ama otra vez los soldados nos tienen aquí afuera, entonces les digo yo grábenlos, y me dice mi hijo que no dejan grabar a mi hermano, es su teléfono y pueden hacer lo que quieran, y me estaban escuchando porque lo tenían en alta voz, esto ya es mucho y voy hablar a guarnición militar porque no veo el motivo que los están reteniendo” añadió la señora González Gómez.

Tania Elizabeth señalo que se comunicó a la Guarnición Militar, les informo del acoso, intimidación y amenazas que su familia estaba recibiendo en ese momento, y que ha sido constante por Sedena, vía radiocomunicación se les ordeno que se retiraran del lugar, la familia Bustos González ha pensado en mudarse de vivienda por el hostigamiento del personal castrense.

“Ayer estaba sentado aquí afuera de la banqueta, solamente estábamos mi hermano y yo, estábamos en el teléfono agarrando internet de aquí al lado, nosotros miramos que pasan los soldados por la calle de abajo, los miramos normalmente, se dieron la vuelta y ahí nos encerraron a mi y a mi hermano el menor, nos dicen que saquemos nuestras pertenencias y yo le marque a mi mama que los soldados nos tenían retenidos” dijo Brian Eduardo.

La familia cree que esta persecución del personal castrense se debe a que hace aproximadamente dos años, esta familia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Republica (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego que persona de Sedena le disparara sin motivo al joven Brian Eduardo, lesionándolo de gravedad, al grado que tuvieron que amputarle su pie; la causa penal que fue desestimada por un juez de control federal argumentando que no había pruebas suficientes.

“Yo solo quiero que nos dejen de molestar, ellos pueden investigar a mi familia, somos personas de bien y ya no queremos que sigan hostigándonos” finalizó Tania Gonzales